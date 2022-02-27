Українці, не лякайтесь, – Чалий пояснив погрозу Путіна "ядерною кнопкою"

Володимир Путін почав лякати Україну використанням ядерної зброї. Це свідчить про те, що у російської влади паніка, адже її плани провалилися.

Про це заявив експосол України у США Валерій Чалий в ефірі 24 каналу. У Путіна, звісно, ще є ресурси, однак він зіткнувся з тим, чого не очікував.

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За словами Чалого, спеціалісти стверджують, що завдати таких ударів по Україні навіть технічно важко.

Водночас якщо Путін вже застосовує такі аргументи, то це означає, що у нього немає нічого іншого й плани провалилися.

У них (у Кремлі – 24 канал) паніка. Це ж видно, якщо вже пішли заяви про ядерну зброю. До речі, хочу одразу сказати українським громадянам – не лякайтесь,

– наголосив дипломат.

Чалий прокоментував погрози Путіна про ядерну зброю: дивіться відео

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