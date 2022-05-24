Українці не згодні поступатися територіями в обмін на швидке завершення війни: цікаве опитування

Триває 90 доба героїчного протистояння України російським загарбникам. Переконлива більшість українців не готова йти на територіальні поступки задля якнайшвидшого закінчення війни.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведене шляхом телефонного інтерв'ю у період з 13 по 18 травня. Так, 82% українських респондентів не згодні віддавати Росії жодних територій у межах міжнародно визнаних кордонів України в обмін на швидке закінчення бойових дій.

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Для більшості українців територіальні поступки є неприпустимими

В описі до результатів опитування КМІС йдеться, що у західній пресі досі можна простежити певний заклик до "територіальних поступок" з боку України в обмін на умовний "мир" з Росією. Тому в інституті соціології вирішили провести опитування, щоб дізнатись, що про це думають безпосередньо українці.

В опитуванні взяли участь 2 000 повнолітніх громадян України, які на момент проведення телефонних інтерв'ю перебували у межах територій, що контролювались українською владою до 24 лютого 2022 року (тобто окрім мешканців квазіреспублік "Л/ДНР" та півострова Крим, а також тих, хто після 24 лютого виїхав за кордон).

За результатами опитування, загалом по Україні результати такі:

82% респондентів проти будь-яких територіальних поступок в обмін на "швидкий мир";

10% припускають, що Україна може "відмовитись від деяких своїх територій" з метою якнайшвидшого досягнення миру та збереження незалежності;

8% вказали, що їм важко відповісти на це питання.

Зазначається, що у всіх регіонах України більшість населення висловилась проти будь-яких територіальних поступок. Навіть на Сході, де зараз ведуться інтенсивні бойові дії, 68% не згодні віддавати Росії жодних територій (готові на таке піти 19%).

А ось на Півдні 83% респондентів категорично не хочуть віддавати Росії жодного клаптика української землі (припускають такий варіант лише 9%).

Цікаво, що серед респондентів, які нині перебувають на тимчасово окупованих територіях, 77% висловились проти будь-яких територіальних поступок (припускають такий варіант 18%). При цьому серед тих, хто після 24 лютого виїхав з окупованих територій, показник "проти" сягає 82% (підтримують поступки лише 5% таких респондентів).

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