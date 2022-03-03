"Українці ненавидять росіян і хочуть вбивати", або Чому ми не один народ: спростовуємо фейки

Всі чули таку казку, начебто українці і росіяни – це братній єдинокровний народ. Однак відкриєму страшну "таємницю" – ми не брати.

Звісно, цей вкид історики вже давно спростували. Однак росіяни досі продовжують послуговуватися цією фразою, навіть коли вторглися на наші території та убивають цивільних.

Нещодавно У Чернігові російські літаки атакували дві школи і будинки: 9 загиблих

Разом з тим паралельно чути й іншу риторику на тлі наступу Росії на Україну – мовляв, "українці нас ненавидять і хочуть убивати". У агенції Postmen та Центрі протидії корупції спростували й цю інформацію.

Фейк: Українці ненавидять росіян

Як пояснити росіянам, що це брехня

Насамперед українці ненавидять тих, хто прийшов з війною на їхню землю і приніс смерть у мирні міста. Ми не хочемо вбивати.

Саме тому ми закликаємо російських солдатів здаватися в полон – так вони зможуть пережити цю війну та повернутися до матерів додому.

Примітно, що є безліч відеодоказів, як окупантів, які потрапляють в український полон годують, надають медичну допомогу та телефон, щоб подзвонити рідним.

Російський солдат відразу після здачі в полон телефонує мамі: відео

Фейк: Ми одна країна та один народ

Правда: Це не так

У 1991 році, після розпаду Радянського Союзу, Україна стала суверенною незалежною державою. Росія чітко та однозначно визнала Україну та її сучасні кордони.

Це було підтверджено:

Алма-Атинською декларацією 1991 року, після якої Радянський Союз став історією;

Будапештським меморандумом 1994 року, де Україна отримала гарантії безпеки від Росії, США та Британії в обмін на відмову від ядерної зброї на своїй території;

угодою України та Росії про розміщення Чорноморського флоту Росії у кримських портах від 1997 року.

Окупація Криму була порушенням міжнародного права, на яке світ заплющив очі.

І якщо ми один народ – то чому ваші солдати зараз обстрілюють наші міста? З великої братерської любові?

Фейк: Росіяни хочуть домовитись, а Україна – ні

Правда: українська делегація брала участь у першому раунді переговорів

Однак наразі вимоги російської сторони неприпустимі для України. Тобто, Росія хоче:

визнання Криму російським, хоча це суперечить суверенним кордонам України, які Росія визнала низкою міжнародних договорів;

"денацифікації" України. Це теж повний абсурд, оскільки Україна і так не є нацистською державою;

демілітаризацію України. Однак відмова від озброєнь для України небезпечна, і своїм нападом Росія вкотре це підтвердила;

нейтральний статус України – він також не може гарантувати Україні безпеки, якої вона прагне.

Українці та росіяни – не брати: вчені спростовують вигадки про "один народ" – дивіться відео

Документ, де зібрані головні фейки провладних російських ЗМІ, а також відповіді-спростування з фото- та відеодоказами до них можна переглянути за посиланням.

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