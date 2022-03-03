"Українці ненавидять росіян і хочуть вбивати", або Чому ми не один народ: спростовуємо фейки
Всі чули таку казку, начебто українці і росіяни – це братній єдинокровний народ. Однак відкриєму страшну "таємницю" – ми не брати.
Звісно, цей вкид історики вже давно спростували. Однак росіяни досі продовжують послуговуватися цією фразою, навіть коли вторглися на наші території та убивають цивільних.
Нещодавно У Чернігові російські літаки атакували дві школи і будинки: 9 загиблих
Разом з тим паралельно чути й іншу риторику на тлі наступу Росії на Україну – мовляв, "українці нас ненавидять і хочуть убивати". У агенції Postmen та Центрі протидії корупції спростували й цю інформацію.
Фейк: Українці ненавидять росіян
Як пояснити росіянам, що це брехня
Насамперед українці ненавидять тих, хто прийшов з війною на їхню землю і приніс смерть у мирні міста. Ми не хочемо вбивати.
Саме тому ми закликаємо російських солдатів здаватися в полон – так вони зможуть пережити цю війну та повернутися до матерів додому.
Примітно, що є безліч відеодоказів, як окупантів, які потрапляють в український полон годують, надають медичну допомогу та телефон, щоб подзвонити рідним.
Російський солдат відразу після здачі в полон телефонує мамі: відео
Фейк: Ми одна країна та один народ
Правда: Це не так
У 1991 році, після розпаду Радянського Союзу, Україна стала суверенною незалежною державою. Росія чітко та однозначно визнала Україну та її сучасні кордони.
Це було підтверджено:
- Алма-Атинською декларацією 1991 року, після якої Радянський Союз став історією;
- Будапештським меморандумом 1994 року, де Україна отримала гарантії безпеки від Росії, США та Британії в обмін на відмову від ядерної зброї на своїй території;
- угодою України та Росії про розміщення Чорноморського флоту Росії у кримських портах від 1997 року.
Окупація Криму була порушенням міжнародного права, на яке світ заплющив очі.
І якщо ми один народ – то чому ваші солдати зараз обстрілюють наші міста? З великої братерської любові?
Фейк: Росіяни хочуть домовитись, а Україна – ні
Правда: українська делегація брала участь у першому раунді переговорів
Однак наразі вимоги російської сторони неприпустимі для України. Тобто, Росія хоче:
- визнання Криму російським, хоча це суперечить суверенним кордонам України, які Росія визнала низкою міжнародних договорів;
- "денацифікації" України. Це теж повний абсурд, оскільки Україна і так не є нацистською державою;
- демілітаризацію України. Однак відмова від озброєнь для України небезпечна, і своїм нападом Росія вкотре це підтвердила;
- нейтральний статус України – він також не може гарантувати Україні безпеки, якої вона прагне.
Українці та росіяни – не брати: вчені спростовують вигадки про "один народ" – дивіться відео
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