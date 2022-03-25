Українці неймовірні, вони зупиняють ці "чортові танки", – Байден

Джо Байден висловив захоплення українським народом, який голіруч захищає свої міста від ворога. Американський лідер наголосив, що наші люди мають багато мужності.

Про це президент США сказав під час зустрічі з американськими військовими, розміщеними у Польщі.

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Джо Байден не приховував свого захвату від українців.

Українці мають хребет. Вони мають багато мужності. Подивіться, як вони наступають… Жінки, молоді люди стоять перед чортовим танком і просто кажуть: "Я не піду. Я тримаю свою позицію". Українці – неймовірні,

– сказав американський лідер.

Він додав, що військові США могли б побачити це на власні очі, якби були в Україні.

Також президент США сказав:

Ставки у війні, яку розв’язала Росія в Україні, виходять далеко за межі українських кордонів.

Питання в тому, хто переможе? Чи переможе демократія й цінності, які ми поділяємо? Або автократії переможуть? Ось, що насправді поставлено на карту..

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