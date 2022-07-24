Українці ніколи не віддадуть свою незалежність, – Зеленський

Народ України ніколи не віддасть свою незалежність. Ми будемо боротися, чого б це не вартувало та це вже підтверджувало не одне покоління. Той, хто в це не вірить, просто не знає правди історії.

Таку думку озвучив президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення за 24 липня.

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Президент назвав головне завдання народу

Президент говорив про боротьбу нашого народу, оскільки записав звернення напередодні початку дуже важливого тижня. 28 липня буде відзначатися День Української Державності. Ми відзначатимемо його, попри всі труднощі, які зараз є. Адже українців неможливо зламати.

Лише ті, хто абсолютно не знає правди історії й абсолютно не відчуває її сенсу, могли ухвалити рішення атакувати нас. Після всього, що пройшов наш народ, після всього, чого ми навчилися за століття. Українці ніколи не віддадуть своєї незалежності. І не зламаються зсередини, як це бувало не раз,

– сказав президент.

Він акцентував, що зараз головним завданням для кожного з нас є збереження єдності. Ми повинні разом працювати на перемогу.

Звернення Володимира Зеленського за 24 липня: дивіться відео