МЗС відреагувало на інформацію про 56 українців, які живуть у підвалі біля грузинського кордону

Російське видання "Медіазона" нещодавно опублікувало новину про те, що на кордоні Росії та Грузії застрягли щонайменше 56 громадян України. Вони вже кілька днів ночують в холодному підвалі на 17 місць біля прикордонного пункту Дар'ялі.

Більшість із них – колишні в'язні, яких після звільнення з російських колоній зазвичай багато місяців тримають у центрах тимчасового утримання іноземних громадян. Починаючи з середини червня, Москва масово звозить їх до кордону з Грузією, передає 24 Канал.

Дивіться також Ізраїль ударив по в'язниці "Евін" у Тегерані, де тримали політв'язнів, – ЗМІ

Що кажуть у МЗС

Зазначається, що чекати на виїзд змушені навіть ті українці, які мають із собою біометричні паспорти.

Журналісти кажуть, що серед людей у ​​підвалі біля КПП Дар'ялі є українці, яких після початку повномасштабного вторгнення вивезли до Росії з окупованих територій. У російських в'язницях вони не сиділи.

У коментарі 24 Каналу МЗС України заявило, що йому відомо про утримання на російсько-грузинському кордоні в неналежних умовах низки громадян України, які були депортовані з Росії після відбуття покарання на її території.

Консульська посадова особа Посольства України в Грузії відвідувала КПП для зустрічі з керівником прикордонної частини та доставки гуманітарної допомоги.

Українські дипломати працюють над вирішенням проблеми. Так, завдяки узгодженому Посольством та грузинською стороною механізму контрольованого транзиту:

21 червня до Молдови вже були евакуйовані троє громадян України.

25 червня здійснено евакуацію ще 9 українських громадян.

На 27 червня заплановано черговий рейс для 14 наших співвітчизників.

Посольство України в Грузії перебуває на постійному контакті з МВС Грузії та міжнародними організаціями з метою забезпечення громадян України гуманітарною та медичною допомогою, а також організації належних умов їх перебування.

Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України.