МЗС відреагувало на інформацію про 56 українців, які живуть у підвалі біля грузинського кордону
- 56 українців, більшість з яких – колишні в'язні. застрягли на кордоні Росії та Грузії.
- Українське МЗС разом із Посольством в Грузії працюють над евакуацією громадян, вже евакуйовано 12 осіб, заплановані нові рейси.
Російське видання "Медіазона" нещодавно опублікувало новину про те, що на кордоні Росії та Грузії застрягли щонайменше 56 громадян України. Вони вже кілька днів ночують в холодному підвалі на 17 місць біля прикордонного пункту Дар'ялі.
Більшість із них – колишні в'язні, яких після звільнення з російських колоній зазвичай багато місяців тримають у центрах тимчасового утримання іноземних громадян. Починаючи з середини червня, Москва масово звозить їх до кордону з Грузією, передає 24 Канал.
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Що кажуть у МЗС
Зазначається, що чекати на виїзд змушені навіть ті українці, які мають із собою біометричні паспорти.
Журналісти кажуть, що серед людей у підвалі біля КПП Дар'ялі є українці, яких після початку повномасштабного вторгнення вивезли до Росії з окупованих територій. У російських в'язницях вони не сиділи.
У коментарі 24 Каналу МЗС України заявило, що йому відомо про утримання на російсько-грузинському кордоні в неналежних умовах низки громадян України, які були депортовані з Росії після відбуття покарання на її території.
Консульська посадова особа Посольства України в Грузії відвідувала КПП для зустрічі з керівником прикордонної частини та доставки гуманітарної допомоги.
Українські дипломати працюють над вирішенням проблеми. Так, завдяки узгодженому Посольством та грузинською стороною механізму контрольованого транзиту:
- 21 червня до Молдови вже були евакуйовані троє громадян України.
- 25 червня здійснено евакуацію ще 9 українських громадян.
- На 27 червня заплановано черговий рейс для 14 наших співвітчизників.
Посольство України в Грузії перебуває на постійному контакті з МВС Грузії та міжнародними організаціями з метою забезпечення громадян України гуманітарною та медичною допомогою, а також організації належних умов їх перебування.
Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України.