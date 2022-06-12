З 2016 року я час від часу згадую у своїх матеріалах, що британське видання Independent – ​​ніяке не британське, а смітник російських спецслужб, що використовується для поширення російських ІПСО у західному середовищі.

Залежний "незалежний"

Independent 30 років тому було таким собі журналістським монолітом із характером, коли біля його витоків ще стояли вихідці з The Daily Telegraph Андреас Сміт, Стівен Гловер та Метью Сімондс.

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Але хто зараз керує цим виданням та формує його інформаційну політику? Сімейство Лебедєвих – Олександр та його син Євген.

Московські "вуха"

Олександра Лебедєва, який володіє Independent з березня 2010 року, знає багато хто. Російський бізнесмен, який доріс до статусу олігарха, політик – одіозний і "гучний", але, головне – який ще й членом Ради із зовнішньої та оборонної політики РФ.

Євген Лебедєв, обласканий долею бізнесмен, який за дивною обставиною є сином підполковника Першого головного управління КДБ СРСР Олександра Лебедєва.

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Я не розумію, чому про це знаю я й чому ці факти не викликають у мене довіри до матеріалів Independent, але не знають наші українські журналісти, які жадібно інтегрують російські ІПСО в наш інформаційний простір?

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