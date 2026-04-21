Експерти з російської "зони": Москва збирається посилити тиск на українців в окупації

Росія залучатиме пенітенціарних психологів, які працюватимуть у тюрмах на тимчасово окупованих територіях. Їхня мета – застосування методів психологічного впливу на ув’язнених.

Про російські наміри повідомляє Центр національного спротиву.

Що відомо про нові російські засоби тиску?

Окупанти розпочали підготовку цих "спеціалістів". Вже відбуваються курси та з’їзди, які проходять під егідою Академії ФСВП (федеральної служби виконання покарань) Росії та російських наукових центрів. Керування цими програмами здійснюється російськими спецслужбами.

Діяльність цих "психологів" спрямована не на допомогу та підтримку людям, а на використання психології як ефективного інструменту тиску. Серед основних практик:

Створення умов повної ізоляції ув'язнених.

Постійний психологічний тиск.

Спроби "ідеологічної корекції".

Таким чином, застосовуючи системні методи морального придушення, зламу волі та нав’язування потрібних окупантам наративів, ув’язнених намагатимуться змусити співпрацювати або відмовитися від власної позиції.

Росія продовжує перетворення пенітенціарної системи на інструмент репресій. До вже відомих на весь світ катувань та застосування фізичного насилля додаються спроби психологічно "зламати" людину. Такі дії є частиною системної політики тиску на жителів тимчасово окупованих територій.

Зверніть увагу! У вересні 2025 року Росія вийшла з Європейської конвенції про заборону тортур. Тоді в ефірі 24 Каналу експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко висловив припущення, що це рішення спрямоване і на ситуацію всередині країни, і на зовнішню, що стосується українського напрямку. Він зазначав, що росіяни вже давно перестали зважати на те, що думає про них світ. Тому Конвенція може більше стосуватися зовнішнього курсу. Найперше мовиться про продовження війни. Тарас Жовтенко застерігав, що дії росіян можуть ставати більш жорстокими.

