Українці оцінили загрозу ескалації з Росії та розповіли про готовність воювати

У всіх регіонах України більшість населення вважає, що існує серйозна загроза повномасштабної агресії зі сторони Росії. Майже 50% українців готові або воювати, або допомагати армії.

Про те, як українці оцінюють загрозу ескалації зі сторони Росії, свідчать результати дослідження, яке провели фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центр політичної соціології.

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Ставлення українців до можливості вторгнення Росії

За результатами опитування, 39% українців вважають, що загроза повномасштабної агресії зі сторони Москви є або дуже імовірною, або неминучою.

вважають, що загроза повномасштабної агресії зі сторони Москви Ще 33% опитаних схиляються до того, що ця загроза хоч і не велика, однак можлива.

У відсутність взагалі будь-яких небезпек від східного сусіда вірять лише 7% українців.

У всіх макрорегіонах України, окрім Донбасу, більшість населення схиляється до того, що існує серйозна загроза нападу держави-агресорки.

Найбільше цю тезу підтримує населення на Заході України – 49%. Натомість тих, хто вважає таку загрозу незначною, найбільше серед жителів підконтрольних частин Донбасу – 64%. Більшість із тих, хто зовсім не вірить у загрозу з Росії, проживає на Сході – 15%.

Як українці оцінюють можливість атаки Росії / Інфографіка "Демократичні ініціативи"

Більшість вважає Росію винною у загостренні

61% українців покладає відповідальність за зростання загрози війни на керівництво Росії. Так думає більшість населення на Заході – 84%, Півдні – 59%, Сході – 41%, а також у центральній частині України – 60%.

Чверть опитаних вважає, що провина лежить на керівництві України. Ця думка домінує тільки на підконтрольних Україні частинах Луганської та Донецької областей – 53%.

Поступки Росії українці не підтримують

44% серед російськомовних українців вважають, що саме Росія несе основну відповідальність за поточну напруженість.

У випадку загострення воєнного конфлікту, 43% українців виступають проти будь-яких поступок Росії, навіть за умови обіцянок зі сторони Москви припинити агресію проти України.

Такою є позиція у більшості респондентів у всіх вікових групах. Крім того, серед опитаних віком до 30 років майже вдвічі менше тих, хто готовий відмовитися від вступу України до НАТО, у порівнянні з респондентами віком за 54 роки.

Як на Заході (55%), так і на Півдні (40%), Сході (29%) та Центрі (45%) більшість населення не готові підтримати українську владу, якщо та вирішить задля досягнення миру піти на поступки російській владі. Винятком є Донбас, де більшість (52%) вважає, що український уряд має відмовитися від вступу України до НАТО.

Майже половина українців готова воювати

У порівнянні з груднем 2021 року, кількість охочих доєднатися до добровольчих сил для протидії військовій агресії Росії у разі нового вторгнення до України зросла на 5%.

Станом на лютий 2022 року загалом таких 14% українців. Ще 8% готові боронити Україну у лавах Збройних сил. 25% надаватимуть посильну невійськову допомогу.

Майже половина (48%) українців будуть або воювати, або надавати допомогу армії. 18% лише намагатимуться вижити, 3% – виїхати за кордон. Одночасно з тим, за менше ніж три місяці на 9% скоротилася частка українців (до 14%), які взагалі не вірять у нове вторгнення держави-агресорки.



Половина українців готова або воювати, або помагати армії / Інфографіка "Демократичні ініціативи"

Чоловіки активніше за жінок готові йти воювати як у складі ЗСУ, так і у складі добровольчих батальйонів. Натомість жінки більше надають перевагу невійськовій допомозі.

Що відомо про опитування



Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання. Максимальна теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%. Його у період з 1 по 12 лютого провели фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центр політичної соціології. Методом інтерв'ю опитували 2 001 респондента з усіх областей, крім тимчасово окупованих територій.Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання. Максимальна теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

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