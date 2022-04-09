Українці переживають найважчі випробування, – канцлер Австрії заявив про повну підтримку Києва
9 квітня 2022 , 15:28Читать новость на русском
Канцлер Австрії Карл Негаммер зустрівся у Києві з президентом Володимиром Зеленським. Політик заявив про повну підтримку нашої країни.
Негаммер зауважив, Австрія розуміє, що український народ зараз переживає одне з найбільших випробувань через війну, яку почала Росія.
До теми Зеленський розпочав зустріч з канцлером Австрії Карлом Негаммером
Санкції ще посилюватимуть
Австрія повністю підтримує санкції ЄС, запроваджує їх в себе. Ба більше, санкції посилюватимуть, поки війна не припиниться. За словами канцлера, зараз готують ще один пакет обмежень, і це не останній.
Обхід санкцій каратимуть
Негаммер попередив, якщо хтось намагатиметься обійти санкції проти РФ, його каратимуть. Він додав, що Австрія зазнає втрат від санкцій у мільярди євро. Однак вони не порівняні з горем, яке терплять українці.