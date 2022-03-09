Українці подали вже мільйон заявок на допомогу від держави

Українці станом на 9 березня подали вже мільйон заявок на допомогу від держави. Сума виплати становить 6 500 гривень.

У Міністерстві цифрової трансформації нагадали, що отримати допомогу можуть українці з населених пунктів, де активно ведуться бойові дії. Мовиться про найманих працівників, за яких сплачується ЄСВ, та ФОПів усіх груп.

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Як отримати допомогу

Відкрити спеціальну картку в одному з банків-партнерів (якщо її досі немає);

Зайти у Дію.

Натиснути:

Послуги єПідтримка Отримати допомогу.

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