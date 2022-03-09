Українці подали вже мільйон заявок на допомогу від держави
9 березня 2022 , 10:32Читать новость на русском
Джерело:телеграм Мінцифри
Українці станом на 9 березня подали вже мільйон заявок на допомогу від держави. Сума виплати становить 6 500 гривень.
У Міністерстві цифрової трансформації нагадали, що отримати допомогу можуть українці з населених пунктів, де активно ведуться бойові дії. Мовиться про найманих працівників, за яких сплачується ЄСВ, та ФОПів усіх груп.
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Як отримати допомогу
Відкрити спеціальну картку в одному з банків-партнерів (якщо її досі немає);
Зайти у Дію.
Натиснути:
- Послуги
- єПідтримка
- Отримати допомогу.
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