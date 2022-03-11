Українці показали мужність і майстерність у боротьбі з Путіним, – віцепрезидент США
11 березня 2022 , 08:19Читать новость на русском
Джерело:твітер Камали Гарріс
Країна-агресорка безжалісно нищить українські міста вже 16-й день. За цей час чимало встигли висловити свою позицію.
Зокрема, віцепрезидент США Камала Гарріс. Вона підкреслила, що українці показали мужність і майстерність у боротьбі з президентом окупанта Путіним.
Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Ми разом зробимо все солідарно, щоб підтримати те, що необхідно для гуманітарних потреб та потреб безпеки українського народу,
– заявила Гарріс.
Вона додала, що українці показали надзвичайну мужність і майстерність, свою готовність і здатність боротися проти війни Путіна та російської агресії.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Може зацікавити – Україна проти Росії: як давно триває військове протистояння "братських" народів: дивіться відео