"А якби там був хтось твій": у Києві пройшла акція на підтримку полонених

У Києві у неділю, 29 червня, вкотре зібралися родини військовополонених воїнів та небайдужі українці. Вони намагаються привернути увагу суспільства, аби їхні рідні повернулися якнайшвидше додому.

У російському полоні досі залишаються військовослужбовці, які не бачили волі уже понад три роки. Як пройшла чергова акція на підтримку полонених, дивіться у фоторепортажі 24 Каналу.

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Як пройшла нова акція на підтримку полонених

Рідні полонених воїнів закликають українців не забувати про них та робити все можливе для їхнього повернення.

Люди прийшли із плакатами, прапорами та світлинами захисників.

Акція на підтримку полонених / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Особливу увагу вони звертають на захисників "Азовсталі", які перебувають у російському полоні ще з 2022 року.

"У полонених з Азовсталі гниють рани. У байдужих – гниють душі", – написано на одному із плакатів.

Акція на підтримку військовополонених / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Учасники акції вважають, що розголос може пришвидшити процес обміну.

Ми їхня надія. Будь їх голосом,

– пише на іншому плакаті.

У Києві пройшла акція на підтримку полонених / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Прийшли й люди, рідні яких зникли безвісти.

"Зниклі безвісти. Пекло невідомості", – зауважують люди.

Акція на підтримку полонених / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал