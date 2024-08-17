Те, що відбувається в російських тюрмах, не вкладається в рамки Середньовіччя, – "Волина"

Чимала кількість українських захисників і досі перебувають у російському полоні. Одни із командирів оборони "Азовсталі" Сергій "Волина" Волинський розповів про те, які там умови.

Він підкреслив важливість міжнародного розголосу щодо порушення прав українських військовополонених у Росії. Волинський наголосив, що Росія несе повну відповідальність за катування, жорстоке поводження та загибель військовополонених, що стали жертвами цих злочинів.

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Що "Волина" розповів про російський полон

Без сумніву, розголос у питаннях порушення прав військовополонених не просто потрібен — він необхідний. Ця проблема повинна стати болем усього цивілізованого світу! Міжнародні організації, уряди різних країн, громадськість – усі повинні усвідомити, що те, що відбувається зараз у російських тюрмах, не має права на існування в 21 столітті,

– наголосив Волинський.

Він порівняв російський полон із концтаборами, де зневажається людське життя та гідність. Він зауважив, що Міжнародна спільнота мусить знайти рішення, щоб зупинити ці жахіття.

"Ми всі знаємо про жахливі випадки катувань і жорстокого поводження, про те, що в Україну повертають закатовані тіла, часто без внутрішніх органів. Це злочини, за які Росія несе повну відповідальність, бо вона зобов'язана забезпечити життя і здоров'я кожного, хто знаходиться в її полоні", – підкреслив захисник "Азовсталі".

Волинський додав, що ситуація в російських тюрмах "не вкладається в рамки Середньовіччя". За його словами, вони ще гірше. Тому він наголосив на тому, що про це необхідно кричати на увесь світ.