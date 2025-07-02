Росія розгорнула кампанію з дискредитації української влади серед родин полонених, – Лубінець

Росія звинувачує українську владу у небажанні визволяти полонених через телефонні дзвінки родинам. Омбудсмен наголошує на необхідності інформувати близьких захисників про цю інформаційну кампанію.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Російські спецслужби особисто телефонують рідним українських військовополонених і звинувачують українську владу в нібито небажанні визволяти захисників.

Читайте також На обід давали 30 секунд, – льотчик про те, як годували у російському полоні

Родичам полонених дзвонять з Росії

За словами Лубінця, родичам пропонують написати окремі звернення до Росії та США, щоб таким чином дискредитувати Україну і підірвати довіру до її керівництва.

За нашими даними, ця кампанія організована для того, щоб міжнародні партнери почали сумніватися у добросовісності української влади та у різний спосіб обмежили допомогу Україні, адже найвищі посадові особи країни максимально дискредитовані в очах родин військовополонених і зниклих безвісти,

– наголосив Лубінець.

Він закликав до посилення інформаційної роботи та максимального інформування родин про цю дезінформаційну кампанію Росії, щоб протидіяти маніпуляціям і зберегти підтримку українських захисників.

Лубінець також підкреслив важливість збереження довіри між державою і родинами полонених у цей критичний для країни час.