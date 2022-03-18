Українці продовжують покидати Україну: в ДПСУ назвали цифру за попередню добу

Кількість біженців з України зростає щодня. Здебільшого покидають кордони держави жінки з дітьми.

Нагадаємо, чоловіки призовного віку – 18 – 60 років, не мають права покидати країни. Виїзд за кордон під час воєнного стану можливий лише за певних винятків.

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Виїхали майже 55 тисяч осіб

Так, за даними Державної прикордонної служби, 17 березня Україну покинуло майже 55 тисяч осіб.

Минулої доби з України виїхали майже 55 тисяч осіб. Понад 33 тисячі з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці,

– йдеться у повідомленні.

Водночас за попередню добу до України прибули понад 18 тисяч осіб. Понад 15 тисяч з них – українці, переважна більшість – чоловіки, які повертаються на Батьківщину, щоб захищати країну.

Держприкордонслужба опублікувала номери телефонів , за якими можна отримати консультацію з окремих питань перетину кордону.

Зазначається, що наразі майже на усіх напрямках відсутні черги пішоходів і транспортних засобів.

Крім того, в ДПСУ нагадали, що усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр "Дзвінкове") працюють у цілодобовому режимі.

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