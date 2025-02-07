У полон не беруть: окупанти зі 155-ї бригади підтвердили страти українських військових

Російські полонені з 155-ї бригади морської піхоти розповіли, як поводяться з українськими полоненими. Зокрема, вони підтвердили, що вбивають їх.

Зазначимо, що ця бригада знаменита тим, що не бере в полон військових Сил оборони, а вбиває їх. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

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Що розповіли російські полонені

Один з полонених російської 155-ї бригади каже, що чув історії про те, що українських військових не беруть в полон. Він додає, що особисто ніхто не наказував вбивати українських полонених, але в частині ходили чутки про це.

Військовий армії Росії каже, що вважає це неправильним і зазначає, що, коли тільки приїхав, такої різанини не було. Він розповідає, що пробув у бригаді лише 2 місяці.

Все нормально було. Ніхто не бив. Не було такого, щоб відрізали чи різали. Все по факту, чітко та акуратно,

– запевняє росіянин.

Ще один військовий 155-ї бригади каже, що військовослужбовці справді обезголовлювали та розстрілювали українських полонених. Окрім цього, додає, що, коли ходив на завдання, йому казали не брати військових української армії в полон.

Однак, зазначає, що командування про це нічого не говорило і нібито не наказувало вбивати полонених, чутки про це ходили лише між солдатами.

Зазначимо, що російські військові неодноразово страчували українських полонених. Зокрема, моніторингова місія ООН зафіксувала 79 таких випадків з серпня 2024 року.

Ба більше, солдати Північної Кореї на Курщині також вбивали українців, які хотіли здатися в полон. Ймовірно, вони вдавалися до цього через те, що бачили загибель своїх товаришів.