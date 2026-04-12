Їхня доля була невідомою: у російському полоні знайшли ще 12 українців
- Координаційний штаб встановив перебування щонайменше 12 українців у полоні після опитування звільнених військових.
- Інформацію підтвердили в рамках великого обміну, що відбувся 5 та 6 березня, коли обміняли по 500 військовополонених.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у рамках опитування після минулих обмінів зміг встановити перебування у російському полоні ще щонайменше 12 українців.
Таку інформацію повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, повідомляє hromadske.
Як знайшли ще 12 людей?
Петро Яценко розповів, що завдяки роботі спеціальних команд штабу, які опитували звільнених з російського полону після попередніх обмінів, вдалося підтвердити інформацію про перебування там щонайменше 12 людей.
Ми сподіваємося, після цього обміну, після роботи, яку буде проводити команда Координаційного штабу, будуть знайдені ті, хто ще вважається непідтвердженими в полоні,
– сказав він.
Імовірно, це вдалося з'ясувати у рамках минулого великого обміну, який пройшов 5 та 6 березня. Тоді загалом українська та російська сторона обміняли по 500 військовополонених завдяки домовленостям у Женеві.
Що відомо про обмін?
Напередодні між Україною та Росією відбувся новий обмін полоненими, у рамках якого додому повернули 175 військових і 7 цивільних осіб, більшість з яких перебувала у неволі приблизно з 2022 року.
Серед звільнених опинилися представники ВМС, Сухопутних військ, Повітряних Сил, Сил безпілотних систем, Нацгвардії, Територіальної оборони, Держприкордонслужби, Військової служби правопорядку.
Повернуті бійці захищали Україну у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках. Серед них – 25 офіцерів.
Ба більше, у межах великоднього обміну 12 військовополонених 1-го корпусу НГУ "Азов" повернулися з російського полону, де більшість із них провели майже 4 роки та пережили жахливі катування росіянами.