Їхня доля була невідомою: у російському полоні знайшли ще 12 українців

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у рамках опитування після минулих обмінів зміг встановити перебування у російському полоні ще щонайменше 12 українців.

Таку інформацію повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, повідомляє hromadske.

Дивіться також Ледь впізнала: жінка вперше з 24 лютого побачила чоловіка після полону – зворушливі кадри

Як знайшли ще 12 людей?

Петро Яценко розповів, що завдяки роботі спеціальних команд штабу, які опитували звільнених з російського полону після попередніх обмінів, вдалося підтвердити інформацію про перебування там щонайменше 12 людей.

Ми сподіваємося, після цього обміну, після роботи, яку буде проводити команда Координаційного штабу, будуть знайдені ті, хто ще вважається непідтвердженими в полоні,

– сказав він.

Імовірно, це вдалося з'ясувати у рамках минулого великого обміну, який пройшов 5 та 6 березня. Тоді загалом українська та російська сторона обміняли по 500 військовополонених завдяки домовленостям у Женеві.

Що відомо про обмін?