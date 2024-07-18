Українські військовополонені підтвердили нестерпні умови в російському полоні

Росіяни жорстоко катують українських військовополонених, не дають достатньо їжі та води й не дозволяють писати листи.

Україна та Росія провели спільне опитування звільнених з полону, але домовились не розголошувати відповіді. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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В яких умовах утримують полонених

Опитування військовополонених з обох боків провели після обміну 17 липня.

В нас вперше приїхали два співробітниками моєї контрвізаві Москалькової, були два мої представники. Вони спочатку поспілкувались з українськими військовополоненими, які поверталися з російського полону, потім поспілкувалися з російськими військовополоненими, які повертались з українського спеціально створеного табору для російських військовополонених,

– розповів Лубінець.

За його словами, російські військовополонені не просто казали про виконання Україною всіх Женевських домовленостей, а й напряму розказували, яким чином надавалась медична допомога, як їм давали можливість телефонувати своїм рідним.

Натомість українські військовополонені... коли побачили моїх представників, вони зрозуміли, що все відбудеться, тобто вже можна більш-менш розказувати, що насправді там відбувалося,

– сказав уповноважений Верховної Ради.

Дмитро Лубінець наголосив, що в Росії має докорінно змінитись ставлення до українських військовополонених. За його словами, навіть самим російським представникам було важко документувати те, що розповідали українці про перебування у ворожому полоні.

Нагадаємо, 17 липня з російського полону повернули ще 95 захисників. Серед них є воїни ЗСУ, Національної гвардії, тероборони та прикордонники. Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових та сержантів і 7 офіцерів.