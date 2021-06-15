"Африканські джунглі": українці розкритикували новий ремонт у кабінеті Зеленського

В Офісі Президента завершили оновлення інтер'єру робочого місця президента України. З кабінету прибрали пишність, зробивши його більш скромним. Щоправда, українці новий стиль кабінету Зеленського не оцінили.

Світлини оновленого оформлення ОП зробив та опублікував фотокореспондент Associated Press Єфрем Лукацький.

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Він порівняв інтер'єр Офісу Президента до готелю. А сам кабінет Зеленського перетворився на джунглі.

Як тепер виглядає кабінет президента

На опублікованих світлинах видно, що стіни в новому кабінеті президента зроблені з бетону і прикрашені штучною папороттю, поруч стоїть два крісла. А позаду робочого місця Зеленського на стіні висить неоновий напис "Центр Дії Президента". Прикрашають кабінет український герб і прапор.

Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями. Штучні папороті та інші рослини тихоокеанського регіону нагадували мені сцени театру ляльок, постановки "Острів скарбів" або "Пірати Карибського моря". Тільки не вистачало в кущах черепів і скелетів,

– зазначив Лукацький.



На Банковій оновили інтер'єр / Фото Єфрема Лукацького

Українцям оновлення інтер'єру кабінету Володимира Зеленського, м'яко кажучи, не сподобалося. Вони порівняли приміщення то з плантаціями коноплі, то з джунглями Африки.

Що писали користувачі мережі:

"Це що за гібрид папоротника та коноплі".

"Добре, що хоч крісла поставили. А міг би найвеличніший на ліані сидіти".

"Знайшли до чого причепитися. Я Зеленського не люблю, але зелена стіна з папоротей – хороша".

Додамо, що раніше глава держави Володимир Зеленський заперечив можливість свого переїзду до Офісу на Банковій, бо це, з його слів, може призвести до негативної реакції суспільства.