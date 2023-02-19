В Україні створили дрон-камікадзе на колесах, який вміщує 200 кілограмів вибухівки

У селищі Брошнівосада, що на Прикарпатті, створили дрон-камікадзе, який може перевозити до 200 кілограмів вибухівки. Його можна використовувати для перевезення вантажів на фронті.

Також виріб може бути дроном-камікадзе, який вибухає після натискання кнопки. Винахідники розповіли ТСН, що його створили на прохання знайомих українських військових, інформує 24 Канал.

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Що відомо про дрон, який створили на Івано-Франківщині

Роман Боринець та Володимир Муссур – куми, які відгукнулися на прохання знайомих бійців та розробили ефективний засіб для перевезення вантажів у бойових умовах: боєкомплектів, води, продуктів та інших предметів.

Прилад керується дистанційно, оснащений відеокамерою. Фронтовим бездоріжжям може рухатися зі швидкістю до 20 кілометрів за годину та перевозити до 200 кілограмів вантажу,

– мовиться в повідомленні.

Роботизовану платформу зібрали на чотирьох колесах від мотоцикла, вона оснащена камерою нічного бачення та системою дистанційного керування. Керують приладом з допомогою приводу від гаражних воріт, автономність забезпечують акумулятори від електровелосипедів.

"Він розрахований на болото, на повністю польову дорогу. Начинити вибухівкою, вперед, кнопочкою бах і все. Сюди можна начинити 200 кілограмів вибухівки", – розповів Володимир.

Виріб робили 2 місяці. Перший екземпляр днями відправлять на фронт. Потім винахідники чекатимуть на відгуки від військових, щоб вдосконалити прилад.

Наразі ж збирають запчастини на наступний екземпляр, яким можна було б ще й евакуйовувати поранених.

Що відомо про винахідників

Роман Боринець та Володимир Муссур – друзі дитинства та куми. Коли почалась повномасштабна війна, то розпочали разом волонтерити.

Роман – рятувальник і добре знається на автосправі, тож ремонтує машини ЗСУ. Володимир – весільний оператор, тож зайнявся електронікою для наших бійців. Спочатку зробив автомобільний прилад нічного бачення, який значно дешевший за промисловий тепловізор. На фронті вже понад 2 тисяч таких приладів працюють на перемогу.

Україна розробила дрони, які протидіють ворожій ППО

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що Україна створила безпілотник, який є:

більш технологічним, ніж іранський Shahed;

може ефективно погіршувати роботу російських засобів ППО середнього та малого ешелону.

Також відомо, що український дрон значно більший за розмірами від іранського, з потужною бойовою частиною, аніж Shahed 131 та Shahed 136. Порівнюючи з іранською номенклатурою, український БпЛА більш схожий на дрон Arash. Детальніше про вибір читайте за посиланням.