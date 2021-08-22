Українці ставляться до ЛГБТ значно гірше, ніж до атеїстів

22 серпня 2021 , 12:11
Читать новость на русском

Джерело:

соціологічна група "Рейтинг"

Українці закликають бути добрими, але їхня терпимість та толерантність перебуває не на високому рівні. Саме тому майже 50% опитаних негативно ставляться до ЛГБТ-спільноти та чайлдфрі.

Про це мовиться у свіжому опитуванні соціологічної групи "Рейтинг". Згідно з його результатами, атеїсти зазнають менших проявів нетолерантності, ніж представники ЛГБТ.

Важливо Молодь найчастіше відчуває радість і гордість за себе та Україну

Дослідження показало, що з негативним ставленням до себе найчастіше стикаються:

  • 47% – ЛГБТ-спільнота;
  • 42% – люди, які вирішили не мати дітей;
  • 28% – атеїсти. 

Молоді жінки 16-24 років створили окремий тренд за рівнем високої толерантності – з них третина ставиться позитивно до ЛГБТ та чайлдфрі, при тому що в серед хлопців цього ж віку таких втричі менше,
– зазначили дослідники.


Ставлення до представників ЛГБТ, чайлдфрі та атеїстів / Фото соціологічної групи "Рейтинг"

Загалом же, так зване покоління незалежності виявилося найтолерантнішим, особливо люди 16 – 24 років. До усіх трьох категорій їх ставлення:

  • 60 – 70% – скоріше нейтральне,
  • 20% – позитивне,
  • до 20% – негативне. 

Цікаво, що рівень толерантності з віком знижується і досягає найнижчого рівня у найстаршому віці (61+).

Географічне розташування респондентів

Серед регіонів найбільш толерантним є Київ. А от схід і захід схожі у своєму консерватизмі. Різниця лише в тому, що захід менш толерантний до невіруючих, а Донбас – до ЛГБТ-спільноти.


Як змінюється думка в залежності від регіонів / Фото соціологічної групи "Рейтинг" 

Політичні вподобання

Найбільше не сприймають прозахідні цінності виборці Юрія Бойка та Євгена Мураєва. Водночас виборці Володимира Зеленського разом з виборцями Петра Порошенка відносно толерантніші до усіх категорій (серед них переважає нейтральне ставлення).

Що відомо про дослідження?

Опитування соціологічної групи рейтинг проводилося з 20 липня по 9 серпня 2021 року методом телефонного інтерв'ю. Загалом опитали 20 тисяч респондентів в усіх областях країни, окрім тимчасово окупованих територій Крим та Донбасу. Участь в опитуванні взяло доросле населення України віком від 16 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: по Україні – не більше 1,0%, по області – не більше 4%.
Автор: Альона Захарова