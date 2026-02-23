Цифри вражають: Зеленський озвучив скільки українців перебувають у російських тюрмах

Президент заявив, що російські та білоруські тюремні режими фактично не відрізняються та засновані на зневазі до людей. За його словами, звільнення політв’язнів можливе лише через складні перемовини та обміни.

Україна намагається повертати українських в'язнів, але це складний процес. Про це глава держави повідомив в інтерв'ю білоруському незалежному медіа "Дзеркало".

Скільки українців утримуються у російських в'язницях?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що близько 7 тисяч українців нині перебувають у російських тюрмах. Він зазначив, що не бачить суттєвої різниці між пенітенціарними системами Росії та Білорусі, назвавши їх "однаковими режимами з ненавистю до людей".

За словами глави держави, єдина відмінність полягає в тому, що в білоруських тюрмах утримують переважно громадян Білорусі, тоді як у російських – українців. При цьому, наголосив президент, до українських ув'язнених ставляться жорсткіше, ніж до політичних в'язнів з інших держав.

Зеленський підкреслив, що процес звільнення є надзвичайно складним і потребує перемовин та обмінів. Україна, за його словами, вже допомагала під час переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком – зокрема надавала територію, транспорт і медичну допомогу для звільнених білоруських політв'язнів.

Він запевнив, що Україна готова й надалі сприяти звільненню білоруських в'язнів у межах своїх можливостей.

Що відомо про останній обмін полоненими?