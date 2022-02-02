Українці увійшли до десяти найнещасніших націй світу

2 лютого 2022 , 19:11
Читать новость на русском

Джерело:

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Індекс щастя України становить +20%. Так, наша держава посідає 38 місце з 44-х, тому входить до десяти найнещасливіших націй.

За даними міжнародного опитування, 57% населення світу задоволені власним життям, а 13% – ні. Водночас 28% не відчувають ані задоволення, ані незадоволення щодо власного становища.

Рекомендуємо Що робити, якщо "криє" на тлі загрози війни: важливе інтерв'ю з психотерапевтом

Найщасливіші та найнещасніші нації

Найщасливішими себе вважають громадяни:

  • Колумбії,
  • Казахстану,
  • Албанії,
  • Еквадору,
  • Малайзії.

Зауважимо, опитування проводили впродовж жовтня – грудня 2021 року. Тобто ще до того, як в Казахстані розпочалися масові протести. До речі, 43% казахів вірили, що 2022 рік стане кращим за попередній.

Найнещаснішими почуваються мешканці:

  • Гани,
  • Афганістану,
  • Гонконгу,
  • Іраку,
  • Росії.

Крім того, жителі Європи, а зокрема східної її частини, є найбільш песимістичними щодо майбутнього.

Що українці думали про 2022 рік

  • 38% вважали, що новий рік буде гіршим,
  • 25% – 2022 рік стане кращим за попередній,
  • 25% – все залишиться без змін.

Що відомо про опитування

Міжнародне опитування провела міжнародна асоціація Gallup у період з жовтня по грудень 2021 року. Вибіркова сукупність складає 41 560 респондентів із 44 країн світу. Опитування проводили з використанням методу інтерв'ю face-to-face, телефонних інтерв'ю (CATI) та онлайн. Теоретична похибка становить 3 – 5%.

В Україні дослідження провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Опитування відбувалося 2 – 11 грудня 2021 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Вибіркова сукупність складає 2003 респонденти.
Автор: Софія Мінджоса