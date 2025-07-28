Вже стало системою: що роблять українці, щоб не воювати в армії окупанта

"Атеш" розповіли, до яких хитрощів вдаються українці на окупованих територіях. Вони всіма способами уникають служби в російській армії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

Дивіться також Будівництво на місці черешневого раю: росіяни знищують символ Мелітополя

Як українці уникають служби в російській армії на окупованих територіях?

Деталі навів агент "Атеш" у складі Дніпровської флотилії російської армії. Там стали системними випадки самокаліцтв, щоб не йти на штурм у Херсонській області.

Наприкінці червня насильно призваний в армію Росії українець із Херсонської області навмисне поранив іншого військовослужбовця – також мобілізованого з окупованої території. Причиною таких дій є бажання уникнути відправлення на штурм позицій Сил оборони України. Окупанти змушують місцевих виконувати бойові накази, але навіть під дулами автоматів люди знаходять спосіб уникнути фронту. Такі інциденти перестали бути поодинокими і вже перетворилися на систему,

– мовиться в дописі.

Партизани наголосили: підтримують будь-який спосіб саботажу, який зберігає життя.

"Якщо ви служите в армії Росії – стріляйте собі в ногу, ламайте техніку, симулюйте хворобу. Так ви врятуєте собі життя та допоможете Україні", – закликали вони.

Приєднатися до руху опору можна, написавши у телеграм @Ametham_atesh_ua

Женуть на смерть не всіх

У Силах оборони розповіли, що на Покровському напрямку, де тривають найбільш запеклі бої, росіяни бережуть більш підготовлених солдатів.