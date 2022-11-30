Українці пригостили кавою енергетиків, які під дощем повертали світло у домівки: щемливе відео

Росія нещадно обстрілює енергоінфраструктуру України, сподіваючись у холодну пору року позбавити нас освітлення, тепла й води. Щоб Україна вистояла, енергетики не покладаючи рук відновлюють усе, що руйнує ворог.

Працюють вони навіть у вкрай несприятливих умовах: у холоді, темряві, під дощем та снігом. І українці вдячні за це.

Цікаво Що зі світлом в Україні: дефіцит потужності зменшується, але все ще діють аварійні відключення

Українці не байдужі

Зокрема у мережі появилося відео, де українці вирішили особисто подякувати енергетикам. Так, проїжджаючи повз, вони побачили працівників ДТЕК, які ввечері під дощем у глибокій ямі лагодили електромережу. Вони вирішили пригостити їх гарячою кавою.

Завдяки їм в наших оселях є світло. Дуже прошу Вас, не будьте байдужими, підтримайте їх,

– закликав автор відео.

Українці пригостили енергетиків кавою: відео

Зазначимо, що у коментарях люди підкреслили, що це "один з найкращих флешмобів сучасності". А також висловлювали подяку тим, хто повертає у домівки світло:

Наші промінчики сонця! Дякую їм дуже.

Вони воїни світла. Низький уклін їм.

Дякуємо Вам, що світло у нас є!

Вдячна вам за кожен день зі світлом! Не зважайте на хейтерів, є достатньо людей, які цінують ваші надлюдські зусилля.

Дякую хлопцям, які рятують людей від темряви! І вони дійсно працюють в жахливих умовах, особисто бачила! Дай їм Бог міцного здоров'я!!!

У ДТЕК подякували небайдужим громадянам та зазначили, що "світло обов'язково переможе темряву".

Як ви можете допомогти енергетикам

Зазначимо, що допомогти енергетикам повертати електроенергію може кожен українець. Перш за все – розумним використанням електроенергії:

не вмикайте енергомісткі прилади у пікові години;

не вмикайте одразу усі прилади, як тільки подають в оселю світло.

Як пояснювали в YASNO, в момент підключення світла споживається майже вдвічі більше електроенергії ніж зазвичай. Через це запобіжники, трансформатори та мережеве обладнання не витримують і люди знову лишаються без електроенергії, а кількість аварійних ситуацій зростає.

Тому прошу: не вмикайте у мережу все водночас. Спробуйте трохи розтягнути цей процес у часі,

– закликав Сергій Коваленко.



Відповідальне користування енергомісткими приладами / Інфографіка 24 каналу

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