Українці відмовляються грати за правилами окупантів, навіть опинившись у темряві, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський захоплюється українцями, які успішно дають відсіч ворогу. Він наголосив, що наш народ – єдиний й битиметься до останнього за свою землю.

Політик підкреслив, що українці ганають ворога під Києвом, б'ють за Охтирку, каратають за Гостомель. А також – неодмінно помстяться за наш український Херсон.

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Херсонці – горді українці

Напередодні російські окупанти тимчасово захопили Херсон й вирішили зняти там пропагандистські ролики про "гуманітарну допомогу" від Росії. Втім, місцеві жителі відмовилися й послали загарбників туди, куди і їхній корабель. "Сьогодні його (Херсон – 24 канал) намагалися принизити, але не вдалося. Українці не дали себе розіграти у дешевій цинічній виставі, з "подачкою" замість допомоги, з пропагандою замість щирості", – наголосив Зеленський.

Російські пропагандисти думали про наших людей, як про себе, а побачили, що херсонці – горді й поважають себе та Україну,

– підкреслив президент.

Й додав, що розуміє, наскільки складним є рішення, коли люди в окупації виходять проти озброєних ворогів. Втім, хоч це і дуже ризиковано, та вони відмовляються грати за правилами окупантів. Вони залишаються українцями, навіть тимчасово опинившись у темряві, зазначи Зеленський.

"Будемо битися, поки не потемніє в очах"

"Ворог думав, що може відключити українцям ТБ, зв'язок, відібрати продукти, відключити електроенергію, тепло. Вони думали, що це змустить підкоритися. Але навіть якщо ви позбавите нас кисню, ми вдихнемо на повні груди, щоб сказати "Геть з нашої землі", – запевнив президент.

Глава держави додав, що навіть у повній темряві українці бачать правду й будуть битися, поки не потемніє в очах. "Бо ми воїни світла й сьогодні ніхто у цілому світі не може сказати, що ця репліка – пафос", – підсумував Зеленський.

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