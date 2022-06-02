Українці витримали тест на володіння зброєю, – Монастирський

Останнє опитування українців підтвердило, що більшість громадян нашої держави виступають за можливість володіння вогнепальною зброєю. Такі результати показали, що Україна справді змінилась.

Про це в ефірі національного марафону повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує 24 канал. На його думку, опитування, яке провели в застосунку "Дія" лише засвідчило зміну ставлення людей до обігу зброї.

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Українці змінились

За совами Монастирського, коли аналогічне опитування проводили у 2021 році завдяки соціологічним службам, то тоді відсоток був кардинально іншим. Він наголосив, що лише третина громадян України виступала за можливість володіти зброєю для самозахисту.

Однак тепер ситуація змінилася – дві третини громадян вважають себе можливими відповідальними власниками зброї. Монастирський також переконаний, що більшість з тих, хто голосував, зараз (у воєнний час) вже мають зброю.

Великий виклик

Українці витримали тест на володіння зброєю починаючи з 24 лютого 2022 року в масовому форматі, коли у великих містах роздали десятки тисяч одиниць зброї. Це був величезний виклик для всіх нас,

– заявив міністр.

Він наголосив, що тоді всі побоювались, як саме використають цю зброю, зокрема, чи не застосують її проти українців та України. Однак, на думку Монастирського, зараз можна впевнено сказати, що цей іспит складено.

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Міністр також підкреслив, що багато відповідальних власників зброї вже перебувають на фронті. Вони захищають нашу державу в багатьох населених пунктах Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей.

Закон допрацьовують

Монастирський зазначив, що зараз закон про обіг вогнепальної зброї готують до другого читання в парламенті. Він переконаний, що народні депутати допрацюють його з врахуванням позиції громадян України, утім, поки не відомо, коли відбудеться розгляд законопроєкту.

Ми неодноразово говорили про це з депутатами, оскільки розуміли, що реальність змінилася. Україна ніколи не буде такою, як раніше, тому ми маємо відповідним чином на це реагувати,

– зауважив міністр.

Він наголосив, що концепція володіння вогнепальною зброєю має бути іншою. Водночас її обіг – однозначно врегульованим на рівні закону.

"Я вважаю, що для захисту власної домівки в українця має бути зброя", – підсумував Монастирський.

Опитування українців щодо обігу зброї: коротко

У застосунку Дія 25 травня стартувало опитування українців щодо легалізації обігу зброї для цивільного населення. Громадяни нашої країни могли проголосувати протягом тижня.

Зазначається, що опитування в Дії щодо вільного володіння зброєю в Україні стало наймасовішим. Усього за тиждень у ньому взяли участь понад мільйон громадян – 1 726 452 людей.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 1 червня опублікував результати голосування наших громадян. Згідно з ними, більшість українців вважають, що всі громадяни, які відповідають вимогам закону, можуть мати пістолет.

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