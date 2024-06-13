Знищені, навіть не в польоті: що для Путіна означає втрата винищувачів Су-57

ГУР вразили два російські винищувачі Су-57 8 червня. Однак для російського диктатора Владіміра Путіна втрачати важливі об'єкти, техніку чи авіацію є звичною практикою.

Таку думку 24 Каналу висловив ведучий "Ходорковський LIVE", зауваживши, що Путін сприймає війну кардинально по-іншому, ніж Україна та весь світ, для нього це розвага. Втрата винищувачів Су-57 для російської армії є справжньою ганьбою, але російському диктатору на таку подію начхати.

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Реакція Путіна

За словами ведучого, Путін вже звик до втрати чогось великого та масштабного, почалось все з атомного підводного човна "Курськ". Після цього все своє президентство його супроводжували втрати. Для прикладу, Україна вже забрала в Росії декілька стратегічних бомбардувальників, якими російський диктатор любив хизуватись.

Трактувати Су-57, як "улюблену іграшку" Путіна не варто, бо якби раптом вона відірвалась від землі й полетіла, тоді росіяни лякали б українців, буцімто "здавайтесь, бо бачите, який це суперлітак". Якби цей літак зламався, то росіяни знайшли б виправдання, буцімто це експериментальний винищувач.

Саме тому зараз можна очікувати від Путіна, що він в курсі справи ураження винищувачів, але він займається самолюбуванням і війна для нього – це просто елемент розваги. Якби він справді був занурений у війну, він би не посадив економіста на посаду міністра оборони Росії.

Це людина, в якої в голові не дуже все логічно вибудовується, тому що нема на кого більше розраховувати, крім міністерства оборони (під час війни – 24 Канал),

– зауважив Асланян.

Путін, за словами ведучого, розуміє війну зовсім по-іншому, ніж Україна. Така ж ситуація з літаками. Су-57 є дуже дорогим винищувачем і їхнє знищення творить історію. Для прикладу, американці описують про свої F-16 все: від перемог до поразок.

Су-57 почав з того, що бездарно загинув на аеродромі не те що не зрозумівши, звідки до нього прилетіло, як спав, так і поховали. З погляду на армію, яка є "великою", "грандіозною", це абсолютна ганьба,

– підкреслив ведучий.

Тому, якщо оцінювати знищення Су-57 з військового погляду, то це провал та катастрофа. Якщо ж дивитись на дії Путіна, то нічого страшного не сталось. Путін вбивав своїх опонентів, боровся з опозицією, фальсифікував вибори, зараз тероризує українське населення та узурпує владу. Якщо для всього світу такі дії президента є небаченими, то для нього це просто стиль життя.

Ми по-різному на все це дивимось. Однак не просто так між нашими світами така різниця. На жаль, війна – вона, в результаті, зовсім іншого типу відношення до людей, моралі, життів,

– додав Асланян.

Українці знищують ворожі об'єкти: коротко