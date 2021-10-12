Українці все частіше перетинають кордон літаком, – Держприкордонслужба

Упродовж 9 місяців 2021 року майже 30 мільйонів осіб перетнули державний кордон. Причому понад 10 мільйонів – в авіаційних пунктах пропуску.

Найбільше у 2021 році кордон перетинали саме з допомогою авіації. Відповідну інформацію оприлюднили 12 жовтня у Держприкордонслужбі.

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У відомстві пояснили, що впродовж 9 місяців 2021 року кордон України перетнули 27,2 мільйона осіб, з них 21,1 –українці і 6,1 мільйона – громадяни іноземних держав.

Найбільше цього року (мовиться про 2021 рік) держрубіж перетинали в авіаційних пунктах пропуску – 10,8 мільйона громадян. Це майже на 45% більше, аніж в минулому році,

– розповіли у Держприкордонслужбі.

Причому впродовж 9 місяців 2020 року держкордон перетнули 23,5 мільйона громадян. Тобто в 2021 році показник у порівняно з минулорічним зріс на 14%.

Кордон з Польщею перетнули понад 6 мільйонів людей

Друге місце з перетину держкордону України посідає кордон з Польщею – прикордонники оформили 6,4 мільйона громадян, з них 5,8 мільйнів – наші українці та близько 615 тисяч – іноземці. На третьому місці – кордон з Угорщиною і з Росією.

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