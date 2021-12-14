Українці вважають політику Угорщини на Закарпатті ймовірною підготовкою до окупації та анексії

Українці негативно ставляться до політики Угорщини, яка підтримує свою нацменшину на Закарпатті. 41% опитаних сприймає таку політику як підготовку до анексії та окупації.

Згідно з опитуванням, так вважають найбільше мешканців на заході України. Водночас молоді люди бачать менше ворожості у поведінці Угорщини і в основному називають її справжньою підтримкою регіону.

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Хто вбачає ворожість у поведінці Угорщини

Найбільше бачать ворожість з боку Угорщини опитані, які підтримують подвійне або множинне законодавство з усіма країнами, окрім Росії. Таких українців 47%.

Ще таку думку мають ті, хто підтримує таке запровадження лише з країнами колишнього СРСР – 46%. Так само вважають і противники подвійного або множинного громадянства як такого, а це 48%.

Що думають закарпатці

За інформацією соціологів, мешканці Закарпаття думають інакше. Опитування в регіоні у серпні – вересні минулого року показало, що 31,5% респондентів назвали дії Угорщини дружньою допомогою угорській меншині регіону. Ще 40% назвали це сприянням розвитку краю за умови того, що угорський та український уряди узгодили дії.

З вересня 2020 року по вересень 2021 року ставлення опитаних закарпатців до угорців суттєво покращилось. Ще рік тому 12% опитаних хотіли б бачити угорців як членів родини і ще 28% як друзів чи колег по роботі. У 2021 році частка тих, хто хотів би бачити угорців як членів родини, зросла до 29%, а як друзів – до 28%.

На думку соціологів такі показники свідчать, що згуртованість українців у відповідь на загрози зростає незалежно від національності.

Напруженість у стосунках України та Угорщини

Угорщина почала блокувати засідання Україна – НАТО після того, як у 2017 році в Україні набув чинності закон "Про освіту". Він визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. В Угорщині заявляли, що цей закон нібито обмежує права національних меншин.

Глава угорського МЗС Петер Сійярто на Варшавському безпековому форумі не згадав про перспективи України в НАТО, але прокоментував цю можливість для Грузії.

27 вересня Угорщина та "Газпром" підписали контракт на 15 років про постачання газу.

На думку очільника українського МЗС Дмитра Кулеби, Угорщина повернеться до "гучної підтримки України в НАТО", але для цього необхідно вирішити суперечливі питання.

Участь в опитуванні брали 2003 особи віком від 18 років. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності: не більше 2,4 %.