Українці вважають політику Угорщини на Закарпатті ймовірною підготовкою до окупації та анексії
Українці негативно ставляться до політики Угорщини, яка підтримує свою нацменшину на Закарпатті. 41% опитаних сприймає таку політику як підготовку до анексії та окупації.
Згідно з опитуванням, так вважають найбільше мешканців на заході України. Водночас молоді люди бачать менше ворожості у поведінці Угорщини і в основному називають її справжньою підтримкою регіону.
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Хто вбачає ворожість у поведінці Угорщини
Найбільше бачать ворожість з боку Угорщини опитані, які підтримують подвійне або множинне законодавство з усіма країнами, окрім Росії. Таких українців 47%.
Ще таку думку мають ті, хто підтримує таке запровадження лише з країнами колишнього СРСР – 46%. Так само вважають і противники подвійного або множинного громадянства як такого, а це 48%.
Що думають закарпатці
За інформацією соціологів, мешканці Закарпаття думають інакше. Опитування в регіоні у серпні – вересні минулого року показало, що 31,5% респондентів назвали дії Угорщини дружньою допомогою угорській меншині регіону. Ще 40% назвали це сприянням розвитку краю за умови того, що угорський та український уряди узгодили дії.
З вересня 2020 року по вересень 2021 року ставлення опитаних закарпатців до угорців суттєво покращилось. Ще рік тому 12% опитаних хотіли б бачити угорців як членів родини і ще 28% як друзів чи колег по роботі. У 2021 році частка тих, хто хотів би бачити угорців як членів родини, зросла до 29%, а як друзів – до 28%.
На думку соціологів такі показники свідчать, що згуртованість українців у відповідь на загрози зростає незалежно від національності.Зверніть увагу! Участь в опитуванні брали 2003 особи віком від 18 років. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності: не більше 2,4 %.
Напруженість у стосунках України та Угорщини
- Угорщина почала блокувати засідання Україна – НАТО після того, як у 2017 році в Україні набув чинності закон "Про освіту". Він визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. В Угорщині заявляли, що цей закон нібито обмежує права національних меншин.
- Глава угорського МЗС Петер Сійярто на Варшавському безпековому форумі не згадав про перспективи України в НАТО, але прокоментував цю можливість для Грузії.
- 27 вересня Угорщина та "Газпром" підписали контракт на 15 років про постачання газу.
- На думку очільника українського МЗС Дмитра Кулеби, Угорщина повернеться до "гучної підтримки України в НАТО", але для цього необхідно вирішити суперечливі питання.