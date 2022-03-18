Українці вже можуть зареєструвати авто, привезене з-за кордону
18 березня 2022 , 14:00Читать новость на русском
Джерело:МВС
Авто, що є ввезеним з-за кордону, тепер можна зареєструвати. Послуга є доступною з 18 березня.
Зареєструвати закордонне авто можна в сервісному центрі МВС. Графік центру можна переглянути за посиланням.
Зверніть увагу Путін програє інформаційно навіть всередині Росії, – Денисенко
Що потрібно для реєстрації авто
Зверніться до сервісного центру МВС з такими документами:
- паспорт;
- індивідуальний податковий номер;
- документ на транспортний засіб;
- документ про правомірність придбання авто;
- митні документи;
- сертифікат відповідності;
- авто.
Зверніть увагу, що під час першої реєстрації на території України, є обов'язковою сплата збору до Пенсійного фонду.
Цікаво – Слава Україні! Приватбанк підготував сюрприз для російськомовних: відео