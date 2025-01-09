У 2080 в Україні може лишитися 21,2 мільйона населення: скільки українців планують повернутися

Міністерство національної єдності планує створити умови, аби українці, які перебувають за кордоном поверталися додому. Згідно з даними ООН, у 2080 році в Україні може залишитися 21,2 мільйона населення.

Про це заявив очільник міністерства Олексій Чернишов, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Новоутворене міністерство планує запровадити стратегію, що допоможе повернути українську націю додому. Олексій Чернишов каже, що дані ООН катастрофічні.

Також він повідомив, що Міністерство національної єдності починає свою роботу щодо запровадження стратегії національної єдності, національної ідентичності, множинного громадянства та інших політик. "Вони мають призвести до того, що ми побудуємо країну, яка так чи інакше може повернути українську націю додому", – сказав Чернишов.

Міністр зазначив, що за різними оцінками сьогодні в Україні перебувають 32 мільйони українців, а 25 чи 30 мільйонів – за кордоном. Мова йде і про емігрантів, які поїхали за часів незалежності, про діаспору та тих, хто переїхав після повномасштабного вторгнення.

Ми нація – 60 мільйонів. Це дуже важливий сигнал для всіх. Ми маємо створити такі умови, щоб українці поверталися додому, а ті, хто залишається за кордоном, продовжували не втрачати зв'язок з Україною і працювати на благо України,

– додав міністр.

