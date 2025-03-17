Як не втратити покоління: Україна працює над єдиним національним простором у всьому світі

У 100 день з моменту створення Міністерства національної єдності України відбулася зустріч Олексія Чернишова з командою Асоціації інноваційної та цифрової освіти. На ній обговорили важливі питання щодо національної ідентичності та залучення досвіду українців, що перебувають за кордоном.

Асоціації інноваційної та цифрової освіти, до слова, запровадила Мережу українських освітніх хабів, яка займається розвитком людського капіталу України. Про це повідомляє 24 Канал.

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Потрібно об'єднати українців навколо спільних цінностей

Головною темою обговорення стали національна ідентичність, зв'язок держави з українцями за кордоном та шляхи залучення їхнього досвіду для розвитку країни, а також відповідь на питання, яким чином не втратити покоління українців, які виїхали в інші країни через війну.

Питання національної ідентичності в нинішніх умовах надзвичайно важливе. Ми повинні об'єднати українців навколо спільних цінностей, не допустити розриву між тими, хто залишився, і тими, хто вимушено виїхав. Саме постійна комунікація влади з громадянським суспільством повинна стати основою для досягнення цієї мети,

– зазначив віцепрем'єр-міністр України, міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

У свою чергу Асоціація інноваційної та цифрової освіти запропонувала конкретні кроки, щоб залишити українців за кордоном "на зв'язку" з Україною, застосувавши досвід, який вони отримують у різних країнах для розвитку України.

Асоціація забезпечує навчання українців за кордоном

"Ми з самого початку повномасштабної війни започаткували Українські Освітні Хаби по всьому світу, перш за все у країнах з найбільшою чисельністю українців. За ці роки понад 500 000 українців у 20 країнах вже відвідали наші Хаби. Ми забезпечуємо безперервне навчання українців за кордоном, проводимо заходи культурної дипломатії, які допомагають формувати позитивну репутацію України у світі та сприяємо тому, щоб українці пишалися своєю країною", – повідомив заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти Дмитро Бондаренко.

Підсумком зустрічі стало підписання Меморандуму про співпрацю між Міністерством національної єдності України та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти. Документ передбачає створення ефективного механізму представлення інтересів українських громад за кордоном, збереження національної ідентичності, підтримку їхньої взаємодії з Україною та розвиток людського капіталу держави.

Зустріч Чернишова з командою Асоціації інноваційної та цифрової освіти / Фото Асоціації

Ця ініціатива є важливим кроком у формуванні єдиного українського простору, незалежно від географічного розташування його громадян.