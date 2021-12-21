Українці заметушилися: на що найчастіше витрачають "тисячу Зеленського"

Українцям, які двічі щепилися від коронавірусу, почала надходити так звана "тисяча Володимира Зеленського". Мовиться про вакцинацію препаратами, які визнала Всесвітня організація охорони здоров'я.

Зокрема, це Coronavac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna та Johnson&Johnson. Саме імунізовані 2 дозами вакцини скористаються грошима й водночас підтримають бізнес, який потерпає під час локдауну.

До теми Українці почали отримувати "тисячу Зеленського"

На що українці витрачають гроші

Книги

Про те, що за гроші від президента можна купити книги, нагадують і SMS-повідомленнями.

Водночас у видавництвах стверджують, що впродовж 2 днів офіційного розрахунку тисячею відбулося неабияке зростання попиту.

Мінімум у півтора раза більший трафік на замовлення книжок на наших ресурсах. Нам почали навіть на приватні телефони дзвонити й запитувати, як можна використати тисячу гривень,

– розповіла головна редакторка видавництва Мар'яна Савка.



Українці почали активно купувати книги / Фото Unsplash

Кінотеатри

Отримані гроші українці витрачають й у кінотеатрах. Тут кіноманам пропонують сертифікати, щоб придбати фільми та їжу.

"Люди можуть купити і квитки, і попкорн сумарно на більшу суму", – розповіла директорка мережі кінотеатрів у Львові Оксана Хвальова.

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Квитки на потяг

Один із банків оприлюднив дані того, на що саме його клієнти витрачали "тисячу Зеленського". Першу сходинку посіли книжки — це майже 40% від витрат. Друге місце – кінотеатри, а третє – квитки на потяг.

Скільки часу сума буде дійсною

Державний "Приватбанк" теж запустив послугу для отримання тисячі. Рахунки "єПідтримка" відкрили вже 2,5 мільйона людей.

Гроші вони отримають через 10 днів. Їх можна буде витратити впродовж 4 місяців.

Якщо є залишок, то він автоматично через 4 місяці буде повернений до державного бюджету,

– зазначила речниця "ПриватБанку" у Львівській області Докія Кузьменко.

Отримати гроші зможуть навіть ті, хто не має смартфона чи додатку "Дія". Однак це трапиться пізніше – у липні.

Один із можливих варіантів, який обговорюють в уряді – видача реальних карток із "тисячею Зеленського".

На що українці витрачають "тисячу Зеленського": дивіться відео