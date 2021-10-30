Українці застрягли у чергах на вакцинацію від COVID-19

Станом на 30 жовтня у червоній епідеміологічній зоні перебувають вже 15 областей України. Через посилення карантину збільшується кількість охочих вакцинуватися.

Львівщина

Зокрема, у Червонограді на Львівщині, яка вже перебуває у червоній зоні, біля входу до пункту вакцинації зібралися десятки людей. Очевидці опублікували кадри, на яких видно, що черга розтягнулася по дорозі.

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У мережі зауважили: чергу почали займати від самого ранку.

Черга на вакцинацію у Червонограді: дивіться відео

Одеса

Черги за щепленням фіксують і в Одесі. Хоча місцеві пункти вакцинації працюють з 9:00 до 18:00, черги люди займають набагато раніше. Щеплюють охочих препаратами від Pfizer, AstraZeneca та CoronaVac.

Київ

У київських торгових центрах, де є пункти вакцинації, також не бракує відвідувачів. Чималі черги з'явилися у низці торгових центрів, а також на Центральному залізничному вокзалі у Києві.



Черги на вакцинацію у Києві / Obozrevatel

Окрім того, значні черги з охочих вакцинуватися зафіксували на території Міжнародного виставкового центру. "Муніципальну варту" залучили для стеження за порядком.



Посилення карантину змотивувало киян на вакцинацію / Obozrevatel

Івано-Франківщина

Тим часом через зростання кількості охочих вакцинуватися на території Івано-Франківської області станом на 30 жовтня закінчилася вакцина від Pfizer. Водночас директор департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Ігор Дмитренко запевнив, що ситуацію швидко врегулюють.

Вакцину на склад привезуть ввечері,

– наголосив Дмитренко.