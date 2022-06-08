Українці завдали росіянам значних втрат під час ворожого штурму поблизу Берестового на Донеччині

Українські захисники завдали російським окупантам значних втрат під час ворожого штурму поблизу Берестового на Донеччині. Бої тривають.

Нові дані Генштаб ЗСУ оновив станом на 18:00. Українці вже 105 діб героїчно обороняють рідну землю від російських загарбників.

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Захисники України завдали російським окупантам значних втрат у живій силі та техніці під час ворожого штурму поблизу Берестового. Бойові дії тривають,

– мовиться у повідомленні.

Російські загарбники гатили по цивільній інфраструктурі на таких напрямках:

Авдіївському;

Курахівському;

Новопавлівському;

Запорізькому.

Окрім того, на Бахмутському напрямку ворог обстріляв:

Комишуваху;

Врубівку;

Миколаївку;

Семигір'я;

Нью-Йорк.

На Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники відкривали вогонь у районах:

Привілля;

Сєвєродонецька;

Лисичанська;

Воронове;

Тошківки;

Гірського.

Українські захисники та захисниці героїчно захищають рідну землю. Російським окупантам завдають втрат на усіх напрямках, де тривають бойові дії.

Яка ситуація на Півдні

Пресслужба оперативного командування "Південь" заявила, що українські воїни знищили 19 бійців особового складу, а також – 9 одиниць бойової броньованої техніки.

Також українські герої знищили російський дрон. Він проводив повітряну розвідку.

Ліквідовано 31,5 тисячі окупантів

Генштаб ЗСУ 8 червня повідомив, що російські окупанти – деморалізовані . Десантники відмовляються продовжувати воювати на Луганщині й повертаються у Росію.

Генштаб ЗСУ станом 8 червня повідомив про 31,5 тисячі ліквідованих окупантів. Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1393 (+3) одиниці,

бойових броньованих машин – 3429 (+13) одиниць,

артилерійських систем – 703 (+9) одиниць,

РСЗВ – 213 (+6) одиниць,

засоби ППО – 96 (+0) одиниць,

літаків – 212 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 178 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 (+6),

крилаті ракети – 125 (+0),

кораблі /катери – 13 (+0) одиниць,

автомобільна техніка та автоцистерни – 2406 (+1) одиниць,

спеціальна техніка – 53 (+0).

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