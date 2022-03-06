"Українці збудовані по-іншому": світові компанії про ІТ-шників, які працюють з бомбосховищ

Україна є домом для близько 200 тисяч розробників, багато з яких працюють на іноземні компанії. Попри вторгнення Росії та постійні обстріли українці продовжують працювати.

Вдень вони захищають свою державу: вступають у лави тероборони, волонтерять, б'ються на інформаційному фронті. А ночами надолужують свою роботу, іноді роблячи це з укриття. Це викликає велике захоплення в європейських та американських компаній, на які працюють наші українці.

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Так, наші команди працюють з бісової підземної парковки в Харкові під інтенсивним обстрілом. Дивовижні люди. Звичайно ми сказали їм, що не потрібно працювати. Потрібно лише сказати нам, як ми можемо допомогти, окрім як надіслати гроші та допомогти з наданням візи,

– сказав Логан Бендер, фінансовий директор ІТ-компанії в Сан-Франциско.

У 2020 році в Україні працювали 200 тисяч українських розробників, за даними амстердамської аутсорсингової компанії Daxx . При цьому 20% компаній зі списку Fortune 500 мали свої команди віддалених розробників в Україні.

Ерік Ховаджим, засновник букмекерської платформи Pogbet, розповів, що їхній провідний фронтенд-розробник переїхав до Львова і звідти продовжить працювати, одночасно допомагаючи боротися проти ворога.

Ці українці побудовані по-іншому. Їм не потрібна озброєна охорона. Ці люди – власна озброєна охорона,

– сказав Ховаджим.

Важко працювати, коли в країні війна

Один український розробник анонімно розповів, що дуже важко зосередитися на роботі, коли у його країні трапляються такі речі. Але він дякує усьому світу за підтримку.

Зараз кожен у моїй країні працює заради однієї мети. Кожна людина в моїй країні бореться, кожна людина допомагає один одному,

– сказав розробник.

Деякі розробники використовують свої навички, щоб бути корисними у боротьбі проти агресора. Працівники агентства цифрового маркетингу в Києві допомагають здійснювати кібератаки проти російських організацій у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України. Телеграм-канал, присвячений краудсорсингу програмістів для здійснення кібератак проти Росії, має майже мільйон підписників.

Вдень рятують країну, вночі працюють

Александру Азіміонезе, співзасновник молдовського Labs42, розповів, що його дизайнер з Луцьку вранці ходить купувати високопротеїнові продукти для армії, а пізніми вечорами працює над логотипами для компанії.

Інший стартап-менеджер розповів, що його дівчина-українка повертається в Україну з-за кордону, щоб битися, і у вільний від боротьби з окупантами час планує продовжити роботу у своїй компанії.

Співзасновник додатка sMiles Даніель Березовський розповів, що київський розробник протягом дня волонтерить, а ввечері намагається закінчити свою роботу.

Ще одна компанія з офісом у Харкові має розробників, які взяли гвинтівки та приєдналися до оборони міста, а своїх дружин та дітей евакуювали ближче до Львова.

Схожі історії по всій Україні. Героїзм на всіх фронтах

– сказав Березовський.

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