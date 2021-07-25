Українці зможуть отримати гарантію на товар в електронному вигляді: закон набув чинності

В Україні 25 липня набув чинності закон, який дозволяє споживачам отримати електронну гарантію чи інші документи на придбаний товар. Це значно полегшить життя покупцям, адже тепер не потрібно буде зберігати всі паперові чеки та бояться загубити їх.

Відповідний закон напередодні оприлюднили в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України".

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Що передбачає закон

Так, згідно з законом, споживач може отримати доступ до паспорта або будь-якого іншого документа, що додається до товару, в електронному вигляді на офіційному вебсайті виробника. Це стосується і гарантійного листа, який покупець отримує під час купівлі.

Водночас на прохання споживача продавець має надати експлуатаційні документи на технічно складні побутові товари в паперовому вигляді.

Переваги нововведень

Очікується, що відповідні оновлення в законодавстві допоможуть українським споживачам уникнути зберігання експлуатаційних документів в паперовому вигляді. Окрім того, недобросовісні продавці не зможуть надавати споживачам підробні експлуатаційні документи в паперовому вигляді