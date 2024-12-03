Українці зможуть подати заяву про репарації за злочини Росії з 2025 року: Федоров розкрив деталі

У 2025 році українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини Росії. Для цього в Реєстрі збитків для України запустять 45 категорій заяв.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. За його словами, у Дії мають з'явитися заяви про репарації для тих, хто вимушено покинув дім, кому завдали шкоду життю та здоров'ю, у кого знищили автівки та інші види збитків.

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Як працюватимуть заяви про репарації

Михайло Федоров повідомив, що провів зустріч із командою міжнародного Реєстру збитків для України, де вони проговорили результати роботи й плани на наступний рік.

Зараз посилюватимемо команду та фіналитимемо всі юридичні й технічні питання, щоб уже в першій половині 2025 року були доступні всі категорії заяв до Реєстру,

– написав міністр.

Федоров зазначив, що інформацію про знищене житло почила збирати до Реєстру ще в квітні. За його словами, найбільше заяв було з Донецької, Харківської та Херсонської областей.

Найпоширенішими причинами збитків для подання заяв стали:

бойові дії у фронтовій або прифронтовій зоні;

артилерійський обстріл;

повітряна атака;

окупація населеного пункту;

руйнування Каховської ГЕС.

"Якщо ви чи ваші рідні постраждали від дій Росії – подавайте заяви до міжнародного Реєстру збитків через портал Дія. Світ повинен знати все про злочини країни-терориста", – наголосив Михайло Федоров.