Українці змусили війну стати тінню, – Зеленський потужно звернувся до народу Японії

Володимир Зеленський наразі перебуває у Японії, де проходить 48 саміт країн G7. Український лідер звернувся до японського народу.

Зеленський заявив, що прибув з країни, від якої війна могла залишити лише тінь на камінні історії. Але героїчні українці змусили саму війну стати такою тінню.

Зверніть увагу Ніхто не сяде за стіл переговорів із Росією, доки її війська на українській землі, – Зеленський

Український лідер наголосив, що людство пройшло дуже довгий шлях та втратило багато життів у кривавих протистояннях. Смерть падала з неба, смерть приходила з моря, радіація несла смерть, люди несли смерть один одному.

Зеленський наголосив: хтось каже, що історію людства неможливо уявити без війни. Водночас українці кажуть, що людство має бути без війни.

Український лідер додав, що Україна – в епіцентрі війни на знищення. На нашу землю прийшли загарбники, які хочуть не просто підкорити українців, а брешуть світу, що ніяких українців немає.

Якби ми були не такими сміливими, російський геноцид проти нас міг би вдатися. Тінь була б від України, від цілого народу. Однак українці – безмежно сміливі та безмежно волелюбні. Ми будемо жити. І будемо жити вільно,

– заявив Зеленський.

Україна запропонувала реалістичну та унікальну формулу миру

Український лідер зауважив, що для нього стало честю побувати у музеї миру в Хіросімі. Зараз місто відбудоване. Україна мріє відбудувати кожне село та місто, які стали руїнами після російських ударів. Україна мріє повернути всі свої території. Україна мріє повернути людей з російського полону. Українці мріють про мир після своєї перемоги. Щоб цей мир став реальним, має програти не лише агресор, але й війна як така.

"Тут, у Хіросімі я для того, щоб світ почув український заклик до об'єднання. Росія розтоптала все, що є цивілізованого. Вона вже понад рік продовжує окупацію найбільше у Європі АЕС. Росія – одна така держава-терористка, яка стріляла з танків по АЕС", – наголосив Зеленський.

Український лідер розповів, що Росія вела наступ через Зону Відчуження. У її лісах окупанти рили окопи. Зеленський наголосив: якщо залишити без наслідків такий рівень зла та дурості, світ неминуче стане руїною. Це – лише питання часу, коли інші злочинці на державних посадах захочуть аналогічних воєн.

Україна запропонувала реалістичну формулу безпеки. Її пріоритет – ядерна безпека. Росія має відмовитися від ядерного та радіаційного шантажу світу.

Загалом у формулі миру є 10 пунктів. Україна паралізує потенційних агресорів для світу. Бо коли кожен побачить, який рішучий світ, не буде сенсу починати війну. Досі у світі не було формули, яка могла б зупиняти агресорів. Необхідно, аби Росія стала останнім агресором у світі.

Люди мають різні культури, різні погляди, різні прапори. Однак вони однаково хочуть безпеки. Саме тому кожен у світі має робити все можливе, щоб від воєн залишилися лише тіні.

Підсумував свій виступ Зеленський вшануванням пам'яті усіх жертв воєн.