Українці знищили 2 підполковників російської армії
7 березня 2022 , 00:50Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники продовжують зазнавати втрат, однак цього разу вони серйозніші. Нашим воїнам вдалося ліквідувати двох підполковників ворожої армії.
Знищені підполковники були командиром та заступником командира окремих бригад ворожої армії. Нашим військовим вдалося їх ліквідувати.
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Нашим військовим вдалося знищити:
- Дмитра Сафронова – командира 61-ої окремої бригади морської піхоти російських військ;
- Дениса Глєбова – заступника командира 11-ї окремої десантно-штурномої бригади.
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