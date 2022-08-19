Українці знову вразили світ, – Резніков пояснив, як ЗСУ використають "народний супутник" ICEYE

Сили оборони України отримали нові спроможності завдяки "народному супутнику". Це допоможе ефективніше наносити ураження ворогу.

Міністр оборони Олексій Резніков нагадав, що тепер ГУР МО та ЗСУ матимуть у своєму розпорядженні дані з угрупування супутників компанії ICEYE, які збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar.

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Українці знову вразили світ і реалізували безпрецедентний проєкт,

– написав Резніков.

Не кількістю, а якістю

Міністр пояснив, що ми переможемо ворога не кількістю, а якістю. Відтак головним завданням є створення якісної переваги української армії над противником. Тому супутник – найкращий варіант, який дозволить нашій армії піднятися на кілька сходинок вгору.

Річ у тім, що в червні ми почали отримували не тільки системи MLRS різних типів, але й високоточні снаряди для ствольної артилерії. Для їх оптимального використання та планування операцій військовому ми повинні підвищити можливості розвідки не тільки на тактичному, але й на оперативному рівні.

Раніше ми отримували інформацію з супутників від партнерів. Однак переважно це з оптичних супутників, які мають свої технологічні обмеження щодо роботи вночі, коли хмарно, поле бою затягнуте димом тощо. Крім цього, відомості надходять з певною затримкою. Резніков анонсував, що тепер ситуація буде принципово іншою.

Скажімо, незабаром кожен HIMARS, М270 чи MARS II, а також кожна гармата чи САУ з високоточними снарядами зможуть більш ефективно нищити ворога,

– пояснив міністр.

"Придбати" це не перебільшення

Резніков нагадав, що придбали супутник, який використовує технологію SAR. Це означає, що він бачить вночі під час хмарності. При цьому "придбати" – це не перебільшення, оскільки супутник здобуватиме інформацію для потреб оборони стільки, скільки фізично існуватиме і виконуватиме свої функції.

Також одночасно придбали доступ до цілого сузір’я супутників, тож наші військові зможуть користуватися базою даних їхніх фото протягом року. Розшифровка знімків надходитиме максимально оперативно.

Тобто наша армія почне отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше. При чому робитиме це швидко, тоді, коли потрібно, і звідти, звідки потрібно,

– додав урядовець.

Дані від партнерів теж залишатимуться важливим компонентом, що покращуватиме наші успіхи.

Чому саме ICEYE

За словами Резнікова, Генштаб і воєнна розвідка визначили технічні вимоги до супутникових технологій. Проаналізували пропозиції ринку та з'ясували, що можливості компанії ICEYE – це справжній "космос", про що і свідчить їхня вартість.

Міністр зізнався, що спочатку навіть не сподівалися, що вдасться їх залучити. Однак завдяки українському підприємцю Максиму Полякову у процесі перемовин вдалося отримати сприятливі умови.

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