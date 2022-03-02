Українці зробили послання для Мордору – носіям "руського міра"

2 березня 2022 , 17:39
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Джерело:

ДСНС України

Мешканці Кам'янця-Подільського записали звернення до російських "орків" на фоні своєї фортеці. Вони зауважили, що вона пережила вже не одну орду, і вистоїть знову.

Жителі Кам'янця-Подільського та історичного регіону Поділля записали відео, щоб росіяни знали, що там стоятимуть до нашої перемоги.

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На відео також  можна побачити військових, працівників поліції та рятувальників.

Ця фортеця непорушно стоїть вже 1000 років. Пережила не одну орду. Вистояла вона – вистоїмо і ми, 
– заявили вони.

Українці ніколи не здаються. Слава Україні!


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Автор: Анастасія Кушпіт