Українці зробили послання для Мордору – носіям "руського міра"
2 березня 2022 , 17:39Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
Мешканці Кам'янця-Подільського записали звернення до російських "орків" на фоні своєї фортеці. Вони зауважили, що вона пережила вже не одну орду, і вистоїть знову.
Жителі Кам'янця-Подільського та історичного регіону Поділля записали відео, щоб росіяни знали, що там стоятимуть до нашої перемоги.
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На відео також можна побачити військових, працівників поліції та рятувальників.
Ця фортеця непорушно стоїть вже 1000 років. Пережила не одну орду. Вистояла вона – вистоїмо і ми,
– заявили вони.
Українці ніколи не здаються. Слава Україні!
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