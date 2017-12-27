Українці року: особистості, які прославили Україну у 2017-му

У 2017 році чимало українців зробили так, щоб про Україну дізналися у всьому світі. Як у позитивному, так і в негативному світлі. Дехто робить це цілеспрямовано, покращуючи загальне враження про країну. Інші ж не бажали отримати таке "визнання". Тож хто вони – люди, завдяки яким весь світ говорив про Україну?

Петро Порошенко

Особою, яку найчастіше згадують в українських новинах, як не дивно, є президент України Петро Порошенко. У 2017 році йому довелося чимало чого зробити, і навіть виконати одну з передвиборчих обіцянок – безвізовий режим з Євросоюзом запрацював. Він багато відкривав, зустрічався зі світовими лідерами (з президентом США Дональдом Трампом – раніше за Путіна).

Та не тільки "добрими" справами відзначився гарант. Як і у 2016 році, Петро Олексійович знову потрапив у скандал з офшорами. Тільки у 2017 році цей скандал вже отримав назву "райські документи". На 2018 рік нам чекати чергову знахідку офшорних компаній Петра Порошенка?

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Аміна Окуєва

До 2017 року мало хто знав її ім’я. Хоча на Донбасі вона воювала мало не з перших днів, за що в 2015 році отримала звання "Народний герой". І, як вірна мусульманка, носила хіджаб. Та вже у 2017 році вона двічі потрапляла на перші сторінки і у всі випуски новин. Вперше – 1 червня, коли врятувала Адама Осмаєва від російського кілера. Тоді вона всадила у найманця чотири кулі, чим врятувала своє життя та Адама Осмаєва.



Аміна Окуєва

Однак вбивці все-таки забрали життя Аміни Окуєвої. 30 жовтня на залізничному переїзді біля селища Глеваха, що під Києвом, диверсанти розстріляли авто, у якому їхала Аміна Окуєва та Адам Осмаєв. Жінка загинула на місці.

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Розслідування цієї справи триває і досі.

Володимир В’ятрович

2017 рік відзначився в Україні зростанням боротьби за історичну пам'ять. Після декомунізації, яка розпочалась ще 2015 року (і досі триває), проблем Україні докинули і західні сусіди, зокрема Польща. Там вирішили підняти тему "волинської різні", зруйнувати українські пам’ятники на своїй території і постійно вимагати в України вибачення. Відповідати на ці виклики довелося керівнику Українського інституту національної пам’яті.

Навряд чи можна сказати, що з цього часу стосунки між Україною та Польщею нормалізувалися, але адекватна відповідь української сторони дала зрозуміти полякам, що просто так миритися зі звинуваченнями Україна не буде. Адже це не пошук примирення.

ONUKA та Monatik

Ще цього року в Україні знову відбувся фінал пісенного конкурсу Євробачення. Наша країна намагалася зробити все, щоб догодити іноземним гостям. І це вдалося. Та хоч гурт O.Torvald з піснею "Time" набрав 36 балів, і Україна в підсумку зайняла 24 місце, саме українські виконавці найбільше вразили Європу під час музичного фестивалю.

Першим це зробив Monatik. Артист виконав англомовну версію пісні "Кружит".

А у фіналі виступила ONUKA. Її виступ перервали під час трансляції в Україні, тож побачити це феєричне шоу українцям вдалося лише в інтернеті. Виступала ONUKA разом з оркестром NAONI.

Після цього виступу альбом "Vidlik" потрапив у чарти iTunes в деяких країнах – у Великобританії (№26), Швейцарії (№28), Франції (№19) та Німеччині (№11). Тепер чекаємо на їхній альбом "Mozaїka".

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Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз

Двоє кримськотатарських активістів у цьому переліку – це збірний образ корінного народу Криму, який бореться з окупантами за право жити на своїй землі. Обоє у 2017 році отримали від російської влади, яка захопила півострів, тюремні терміни та заслання. За те, що не зупинилися у боротьбі проти несправедливості.



Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз

11 вересня 2017 року Верховний суд анексованого Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму. 27 вересня російський суд в Криму засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова до 2 років колонії-поселення, а також на 2 роки заборонив здійснення публічної діяльності. 25 жовтня Ахтем Чийгоз разом з Ільмі Умеровим були видані Туреччині та звільнені від відбування покарання

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Головну роль у звільненні Умерова та Чийгоза зіграв особисто президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Святослав Вакарчук

Попри те, що "Океан Ельзи" свій останній альбом видав за рік до цього – "Без меж" вийшов у 2016 році, – лідер гурту Святослав Вакарчук традиційно залишається доволі впливовою особою в Україні. Тож не дивно, що деякі українці хочуть бачити його президентом. Однак сам співак відповів, що не має наміру балотуватися.

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Та політичні ігри – не все, чим відзначився Вакарчук. Він знову поїхав на навчання. Цього разу – у Стенфорд. І як студент, і як викладач.

Велика честь для мене провести осінній семестр в Стенфорді. Стану студентом і викладачем одночасноДякую @McFaul @FukuyamaFrancis за довіру! — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 22 вересня 2017 р.

А ще 9 червня 2017 року "Океан Ельзи" в рамках свого світового туру "Без меж" виступив з концертом у прифронтовому Лисичанську.

Олександр Акопов

Героєм у 2017 році став Олександр Акопов. Одразу так і не згадається, хто це, якщо назвати лише ім’я. Але це саме той пілот авіакомапнії Atlas Global, який у град за поганої видимості у Туреччині посадив літак. Негода була настільки потужна, що пошкодила лобове скло та розбила ніс літака. Таким чином Олександр Акопов врятував 127 життів.

Петро Порошенко нагородив Олександра Акопова орденом "За мужність" III ступеня

Василь Ломаченко

Здається, з кожним роком Василь Ломаченко стає лише кращим. Настільки, що проти "Хайтека" бояться виходити провідні боксери у його ваговій категорії. Тож він змушений переходити у наступні. І там не зустрічає гідного суперника.

У 2017 році українець вийшов у ринг тричі і у всіх трьох боях здобув переконливі перемоги. Спочатку 9 квітня він без особливих проблем розібрався з Джейсоном Сосою. Загалом це був український вечір боксу в США, адже, окрім Ломаченка, перемоги здобули Олександр Гвоздик та Олександр Усик.

6 серпня Василь Ломаченко впевнено здолав Мігеля Марріагу та захистив чемпіонський титул у другій напівлегкій вазі за версією WBO.

10 грудня за київським часом українець Василь Ломаченко здобув дострокову перемогу в історичному бою над кубинцем Гільєрмо Рігондо, завдавши йому першої поразки в кар'єрі.

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Такий успіх не залишився поза увагою експертів. Ломаченка визнали найкращим боксером року за версією Boxing News 24, ESPN. Він також отримав нагороду імені Мухаммеда Алі в номінації International Fighter of the Year від Ring 8.

Окрім Ломаченка, хотілося б відзначити і його кума – Олександра Усика, який теж може занести собі в актив 2017 рік.

Еліна Світоліна

Та не тільки боксом на світовому рівні у спорті відзначилися українці. Еліна Світоліна могла у 2017 році стати першою ракеткою світу. І не безпідставно. Хоча 2017 рік вона розпочинала на 13 сходинці рейтингу WTA.

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Та саме цього року Світоліна п'ять разів перемогла на турнірах Premier 5 – Taiwan Open, Dubai Tennis Championships, Istanbul Cup, Italian Open, Rogers Cup. Успішні виступи й на решті змагань допомогли їй кваліфікувалась на підсумковий Чемпіонат WTA у Сингапурі. Еліна Світоліна вперше в кар`єрі та в усій історії українського жіночого тенісу потрапила до вісімки найсильніших тенісисток за підсумками сезону.



Еліна Світоліна

На підсумковому турнірі сезону на Чемпіонаті WTA в Сінгапурі Світоліна здобула свою чергову перемогу над першою ракеткою світу (цього разу над Сімоною Халеп), але програла два інші матчі й припинила боротьбу на етапі колового турніру.

28 червня 2017 року, з нагоди Дня Конституції України, президент Петро Порошенко постановив нагородити Еліну Світоліну орденом "За заслуги" III ступеня

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Кінець 2017 року Еліна Світоліна зустрічає на 6 місці рейтингу WTA.

До спортивних досягнень України можна віднести і шахістку Анну Музичук. 28-30 грудня 2016 року Анна Музичук добилася подвійного успіху, ставши чемпіонкою світу зі швидких та блискавичних шахів. Завдяки перемогам на чемпіонаті світу Анна Музичук обійшла китаянку Хоу Іфань та очолила оновлені рейтинги ФІДЕ за січень 2017 року (рапід — 2611 очок, бліц — 2663 очки). Та захистити свої титули у 2018 році Анна Музичук не зможе. Вона та сестра Марія відмовилися від участі у чемпіонаті світу з шахів в Саудівській Аравії у 2018 році через жорсткі умови в дотримані мусульманських звичаїв під час турніру.

Уляна Супрун та Лілія Гриневич

Їм обом доручено реформувати дві найвагоміші соціальні сфери в Україні – медицину та освіту. І саме в 2017 році в Україні були прийняті дві реформи, попри чималий спротив – медична та освітня. Тож обом очільницям міністерств довелося ці реформи розробляти, доводити їх необхідність політикам, боротися з противниками. А у випадку Лілії Гриневич – ще й на міжнародному рівні, коли проти закону "Про освіту" виступили Угорщина та Росія.

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Ахтем Сеїтаблаєв

Кримськотатарський режисер у 2017 році вкотре довів, що український кінематограф живий і здатний продукувати якісне кіно. Його фільм "Кіборги" можна назвати найкращим фільмом в Україні 2017 року. Про це свідчать і збори в кінотеатрах за перший тиждень прокату – стрічка стала рекордсменом в Україні.



Ахтем Сеїтаблаєв

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А до цього в портфоліо режисера такі фільми, як "Хайтарма", "Чужа молитва". Зараз Ахтем Сеїтаблаєв працює над історичним екшном "Захар Беркут".

Формуючи цей список, варто зауважити, що в нього має потрапити кожен українець, який чесно та віддано робить свою роботу. Це і бійці АТО на фронті, і правоохоронці в мирних містах, лікарі, пекарі, вчителі, журналісти, водії, студенти, ІТ-шники тощо.

Антирейтинг 2017 року

Однак є й такі українці, які негативно "прославили" нашу країну корупційними схемами, безвідповідальністю тощо. Нижче згадаємо й кілька імен антигероїв року.

Міхеїл Саакашвілі

Мало для кого з українських політиків 2017 рік виявився настільки насиченим на події, як для Міхеїла Саакашвілі. Ще наприкінці 2016 року його відправили у відставку з посади очільника Одеської ОДА. Після цього розпочалася опозиційна діяльність Міхеїла Ніколозовича – з реєстрацією партії "Рух нових сил", втратою українського громадянства, проривом через кордон, постійною погрозою депортації, створенням Міхо-майдану під стінами Верховної Ради, звинуваченнями у співпраці з олігархом Курченком, затриманням-втечею- затриманням-звільненням. І це ще, мабуть, не все. Давно в українській політиці не було настільки суперечливого персонажа.

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Насіров, Дейдей, Розенблат та ще троє депутатів, з яких знімали депутатську недоторканність

Хто ще з українських політиків за 2017 рік встиг набити оскому українцям – так це ті, кого звинувачували у корупції. Як не дивно, таких виявилося немало. Однак звинувачення – це не вирок. Можна накритися пледом, і жоден суд тоді не страшний. Що і зробив тоді ще голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.



Насіров і його плед

Так, довелося внести заставу у розмірі 100 мільйонів гривень, яку правоохоронці постійно хочуть зарахувати у дохід держави через наявність британського паспорта. Та й електронний браслет надіти "на інтимне місце" (тому нікому і не показує). Та є ймовірність, що Насіров скоріше повернеться на посаду керівника ДФС, ніж отримає законне покарання.

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Разом з ним у цьому списку перебувають ще п’ять народних депутатів, коли дозвіл на зняття з них депутатської недоторканності у Верховній Раді перетворився на серіал. Це Максим Поляков ("Народний фронт"), Олесь Довгий (позафракційний, депутатська група "Воля народу"), Андрій Лозовий (Радикальна партія), Євген Дейдей ("Народний фронт") та Борислав Розенблат ("Блок Петра Порошенка"). Кожну справу розглядали в один день. При цьому активісти фіксували безліч порушень під час засідання регламентного комітету, який розглядав ці справи.

Все закінчилося тим, що 11 липня Верховна Рада не підтримала подання генпрокурора на надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Євгена Дейдея та Андрія Лозового. Натомість депутати підтримали зняття депутатської недоторканості з Максима Полякова, Борислава Розенблата та Олексія Довгого.

Олена Зайцева

20-річна харків’янка у цьому переліку теж, скоріш, як збірний образ. Того, від чого втомилися українці – багатої молоді, яка безконтрольно ганяє вулицями українських міст. Інколи з доволі плачевними наслідками.

Кадри смертельної ДТП з Харкова 18 жовтня облетіли увесь світ. Тоді на місці загинуло 5 осіб. Ще одна людина – згодом у лікарні.

І якби справа не отримала значний резонанс через велику кількість загиблих, невідомо, чи вона б розвивалась так, як зараз – Зайцева у СІЗО і вона вже визнає свою вину. Бо є чимало прикладів, коли для винуватців не менш резонансних ДТП все закінчувалося значно легше: для прикладу, Станіслава Толстошеєва визнали непідсудним і звільнили.

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Адже можна просто переховуватися за кордоном, очікуючи, поки зацікавленість справою спаде, і тоді її спокійно "вирішити". Мабуть, на це сподівається Петро Димінський, який переховується у Швейцарії. Або начальник сервісного центру МВС Володимир Найда, який п’яний за кермом здійснив смертельну ДТП.

Таких випадків в Україні чимало. Адже на наших автошляхах гине значно більше громадян, аніж на фронті в часі війни. Головне, щоб винуватці були покарані.

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