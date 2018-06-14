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Українці створили рюкзак, що збільшується в 4 рази: як він працює

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Рюкзак Pleatpack design
Рюкзак Pleatpack design / kickstarter.com

Українці створили стартап Pleatpack design. Це рюкзак, який здатен збільшити розмір на 450%. У збільшеному вигляді Pleatpack має місткість 26,7 літрів.

Про це пише Inspired.com.ua.

Розробники вже запустили кампанію на Kickstarter для збору коштів. За 7 проект зібрав 10500 доларів. Цікаво, що необхідна сума була меншою – 8500 доларів.

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Рюкзак Pleatpack design

Рюкзак збільшується у 4 рази

Рюкзак зроблений з тканини з водовідштовхувальним просочуванням 600D (захист від вологи). Рюкзак отримав також захист від крадіжок: в Pleatpack вшиті магніти, які щільно закривають рюкзак.

Рюкзак Pleatpack design

Рюкзак  має захист від крадіїв

Стандартна ціна рюкзака на Kickstarter – 119 доларів (3000 гривень). Щоправда зараз його можна придбати його за спеціальними цінами по 89 доларів (2300 гривень) чи 99 (2600 гривень). Після випуску ціна рюкзака складатиме 170 доларів (4400 гривень).

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Теги: Техно Ґаджети Розробки
Джерело: 24 Канал
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