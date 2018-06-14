Українці створили рюкзак, що збільшується в 4 рази: як він працює

Українці створили стартап Pleatpack design. Це рюкзак, який здатен збільшити розмір на 450%. У збільшеному вигляді Pleatpack має місткість 26,7 літрів.

Про це пише Inspired.com.ua.

Розробники вже запустили кампанію на Kickstarter для збору коштів. За 7 проект зібрав 10500 доларів. Цікаво, що необхідна сума була меншою – 8500 доларів.

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Рюкзак збільшується у 4 рази

Рюкзак зроблений з тканини з водовідштовхувальним просочуванням 600D (захист від вологи). Рюкзак отримав також захист від крадіжок: в Pleatpack вшиті магніти, які щільно закривають рюкзак.

Рюкзак має захист від крадіїв

Стандартна ціна рюкзака на Kickstarter – 119 доларів (3000 гривень). Щоправда зараз його можна придбати його за спеціальними цінами по 89 доларів (2300 гривень) чи 99 (2600 гривень). Після випуску ціна рюкзака складатиме 170 доларів (4400 гривень).

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