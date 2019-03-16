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      Українці в полоні РФ: російський суд призначив дебати у справі політв'язня Павла Гриба

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      Українці в полоні РФ: російський суд призначив дебати у справі політв'язня Павла Гриба
      Українці в полоні РФ: російський суд призначив дебати у справі політв'язня Павла Гриба / Фото з відкритих джерел

      Північно-Кавказький окружний військовий суд Російської Федерації призначив на 21 та 22 березня дебати у справі українського політв`язня Павла Гриба.

      Батько політв`язня Ігор Гриб у себе на Facebook-сторінці зазначив, що під час чергового судового засідання Павлу вкотре стало зле і довелося викликати швидку допомогу.

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      Батько політв’язня Гриба вказав, що суд відмовив у всіх клопотаннях Павла і адвоката Марини Дубровіної. "Черговий укол і продовження засідання. Павла нудить, запаморочується в голові, але "суд" продовжує свою справу", – написав він.

      Ігор Гриб наголосив, що на судовому засіданні був присутній представник посла ЄС в РФ, а також консул України.

      Жодного журналіста не було. Павла це дуже деморалізує,
      – написав батько Гриба.

      Українському політв'язню 20-річному Павлу Грибу необхідна термінова операція. Нещодавно Українська омбудсвумен Людмила Денісова направила відповідне клопотання про це своїй російській колезі, проте досі не отримала відповіді.

      Хто такий Павло Гриб? Український політв’язень. Він зник у Білорусі в серпні 2017 року, у Гомелі його спіймали російські силовики.

      У чому звинувачують Гриба? Українцю закидають підбурювання громадянки РФ Тетяни Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі.

      Як відбувалась спецоперації ФСБ, під час якої впіймали Гриба? Російські спецпризначенці виманили українця до Білорусі начебто завдяки Єршовій, з якою він мав зустрітися у Гомелі. Там його викрали і перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили.

      Як українські моряки потрапили у російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Так, Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу" та взяла у полон 24 моряків – членів екіпажів суден.

      Українських моряків російські окупанти спочатку арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО. Хлопці заявляють російському слідству, що є військовополоненими.

       

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      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Новини Росії Заручники
      Джерело: 24 канал
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