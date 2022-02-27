Українців з французького легіону з повним екіпіруванням відпустили "у відпустку"

27 лютого 2022 , 12:30
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Джерело:

Сухопутні війська ЗСУ

Французький іноземний легіон, який складається з висококваліфікованих піхотинців, відпускає українців, які хочуть захищати свою Батьківщину. При цьому їм залишають повне екіпірування.

Про такі позитивні новини повідомили Сухопутні війська ЗС України.

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А такі чудові місьє з Французького іноземного легіону (українці за походженням), отримають право на відпустку з повним екіпіруванням,
– написали ЗСУ.


Французький іноземний легіон / Фото з фейсбуку

Президент України також повідомив, що Україна сформує додатковий легіон територіальної оборони з іноземців. "Так що в полку інтербандерівців прибуло. Начувайтесь варвари!" – написали в ЗСУ.

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Автор: Юлія Поскробок