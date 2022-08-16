Українців, які проживають в Криму, просять бути обережними і ховатися в укриттях та підвалах
Джерело:фейсбук Таміли Ташевої
Україна обов'язково звільнить окупований росіянами Крим. Однак поки цього не сталося українцям, що живуть на півострові, слід бути обережними і не ігнорувати повітряні тривоги.
До українців, які мешкають на тимчасово окупованій території, звернулася постійна представниця президента України у Криму Таміла Ташева.
Важливо ЗМІ показали супутникові знімки з-під кримського Джанкоя після "бабовни"
Вона зазначила, що після "бавовни" у Криму на виїзді з півострова утворилися величезні черги.
Люди ховаються по підвалах. Окупаційна адміністрація всі пів року війни заявляла – Криму і людям нічого не загрожує. Міноборони рф знову каже – "займання на складі боєприпасів". Люди вважають інакше,
– констатувала Ташева.
Постійна представниця президента України у Криму наголосила, що ми обов'язково звільнимо Крим, застосовуючи всі можливі і не заборонені механізми для боротьби не лише за територію, а і за людей.
"Впевнена, ви чекаєте на це всі роки окупації. Поки ж будьте обережні, ховайтесь в обладнаних місцях або своїх підвалах. Підготуйте потрібні засоби", – закликала вона.
Вибухи в окупованому Криму 16 серпня: головне
Від самого ранку у різних частинках окупованого Криму почали з'являтися повідомленні про вибухи. До прикладу:
- У селищі Азовське в окупованому Криму сталося влучання у військову частину російських окупантів. Горить склад боєприпасів ворога.
- Через вибухи пошкоджень зазнала і залізниця. Вона мала для росії стратегічне значення, адже нею окупанти перекидали свою військову техніку на Південь України.
- росіяни оточили зону в радіусі 5 кілометрів від епіцентру вибухів поблизу Джанкоя. Уже евакуювали понад 2 тисячі місцевих жителів. Також у росії стверджують, що 16 серпня під обстріл потрапив склад у селі Гвардійське. Пропагандисти заявили, відпрацював безпілотник малого розміру.
Чубаров про те, що кримський міст слід зруйнувати: дивіться відео