В українців не забиратимуть зброю, – Данілов
РНБО підтримала ідею запровадження надзвичайного стану по всій території України. Олексій Данілов пояснив, що буде з обігом зброї.
Як сказав секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, зброю в українців вилучати не планують.
Важливо РНБО просить Раду ввести надзвичайний стан по всій країні
Мовиться про ті випадки, коли громадяни України мають дозвіл на зброю та володіють нею.
Наголошую, якщо у вас зброя законна, ніхто у вас її вилучати не буде. У влади немає мети роззброїти українців. Навпаки ми виступаємо за те, щоб всі без виключення мали можливість захищати нашу державу,
– підкреслив Данілов.
Додамо, що введення надзвичайного стану серед іншого передбачає і вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної та холодної зброї та боєприпасів. Однак це рішення, як наголосив Данілов, ухвалюватимуть вже у кожному регіоні окремо.
Що ще передбачає введення надзвичайного стану
- Особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування.
- Обмеження руху та огляд транспортних засобів
- Посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення.
- Заборона проведення зборів, мітингів, демонстрацій, спортивних та інших масових заходів.
- Введення комендантської години.
- Перевірка документів у громадян, у необхідних випадках – особистий огляд, огляд речей, автомобілів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла.
- Обмеження продажу зброї, спиртних напоїв.
- Регулювання роботи цивільних теле- та радіопрограм.
Слід пояснити, що надзвичайний стан це тимчасовий правовий режим, який передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій. Його запроваджують за погодження Ради нацбезпеки та оборони, яка звертається до президента. Після цього за відповідне рішення голосує Верховна Рада.
23 лютого Рада з нацбезпеки звернулася до Верховної Ради зі закликом проголосувати за введення у частині України надзвичайного стану по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей. Народні депутати голосуватимуть за це вже 23 лютого.
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